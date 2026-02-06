ETV Bharat / state

सीवर में गंदा पानी छोड़ने पर मिठाई दुकान मालिक को राहत नहीं, दस लाख का लगाया अतिरिक्त जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक की एक मिठाई दुकान के मालिक को सार्वजनिक सीवर में गंदा पानी छोड़ने का दोषी ठहराया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 11:15 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक स्थित एक मिठाई दुकान के मालिक को फर्श, बर्तन और कंटेनर धोने से निकलने वाले गंदे पानी को सार्वजनिक सीवर में छोड़ने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने उसे ट्रायल कोर्ट से मिली दो साल की सजा को रद्द करते हुए अतिरिक्त दस लाख रुपये का जुर्माना दो महीने के अंदर जमा करने का आदेश दिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया.

दरअसल, चांदनी चौक स्थित मिठाई की दुकान को ट्रायल कोर्ट ने 2017 में वाटर एक्ट के तहत सीवर में प्रदूषित पदार्थ डालने का दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने मिठाई दुकान के मालिक पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने कहा कि छोटी खाने की दुकानें, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिना ट्रीटमेंट किया गंदा पानी सार्वजनिक सीवर और नालियों में छोड़ते हैं जो आगे चलकर नदियों तक पहुंचते हैं.

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसी को सिर्फ उसके छोटे आकार या काम के पैमाने के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है. प्रदूषण का गंभीर और लंबे समय तक असर रहता है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंस्पेक्शन के दौरान सैंपल न लेना या तस्वीरों का न होना अभियोजन पक्ष के केस को कमजोर नहीं करता है.

हालांकि दो साल की सजा पर हाईकोर्ट ने वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024 पर गौर किया, जिसमें जेल की सजा को जुर्माना में बदलने का प्रावधान है. इसी प्रावधान के आधार पर मिठाई दुकान के मालिक को दी गई दो साल की जेल की सजा को बदलकर दस लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरने का आदेश दिया.

