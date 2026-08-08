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सरकारी अस्पतालों में करोड़ों की मेडिकल मशीनें मरीजों के इलाज में नहीं हो रही इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये की मेडिकल मशीनें मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने की बजाय बेकार पड़ी हैं. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा कि जनता के पैसे से खरीदे गए या दान में मिले जरुरी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होना सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है.

कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों के हालात को लेकर दाखिल ऑडिट रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और जीटीबी अस्पताल समेत कई अस्पतालों में महंगी मशीनें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जीटीबी अस्पताल में कोरोना महामारी के दौरान दान में मिले 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अब तक इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 15.42 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया पीइटी साइक्लोट्रॉन कई साल से बंद पड़ा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 50 से 60 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण उपयोग में नहीं है. यहां तक की ईसीजी जैसी जरुरी मशीनें भी खराब पड़ी हैं.

कोर्ट ने रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि उपकरणों के उपयोग न होने की बड़ी वजह प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है. कई जगह मशीनों को चलाने के लिए जरुरी एक्सेसरीज और अन्य उपकरण भी नहीं हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि जब मशीनें चलाने के लिए जरुरी स्टाफ नहीं था तो इतना बड़ा निवेश क्यों किया गया