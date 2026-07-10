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दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को झटका, सजा और दतिया उपचुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज

बीते 2 अप्रैल को दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में एफडी घोटाले को लेकर दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने दतिया के विधायक राजेंद्र भारती को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, इसके तुरंत बाद ही विधानसभा सचिवालय द्वारा नियम अनुसार कोर्ट ऑर्डर के आधार पर दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त कर दी थी.

दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उप चुनाव से पहले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की आखिरी उम्मीद को भी दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लग गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की एफडी घोटाले में सजा और दतिया उपचुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, हालांकि कोर्ट में सजा के बाद उन्हें तुरंत जमानत मिल गई है लेकिन उनकी 3 साल की सजा बरकरार रहेगी.

कोर्ट में पी चिदंबरम ने रखा राजेंद्र भारती का पक्ष

इतनी जल्दी हुई इस कार्रवाई और विधानसभा की सदस्यता निरस्त किए जाने के खिलाफ राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने दलील दी कि ये मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है. साथ ही कहा कि, बैंक पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था. समझौते की राशि अब तक नहीं मिली है जबकि संबंधित एफडी बैंक में ही सुरक्षित है.

जल्द घोषित हो सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार

हालांकि सभी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा को बरकरार रखते हुए उनका अपील खारिज कर दी है. इसके साथ ही अब पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दतिया के विधानसभा उप चुनाव लड़ने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है.

हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से भी इसलिए अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, जिससे राजेंद्र भारती को दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति स्पष्ट हो सके. अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार माना जा रहा है कि शुक्रवार देर रात या शनिवार को कांग्रेस दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है.