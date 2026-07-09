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दिल्ली हाईकोर्ट: NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा की याचिका खारिज, करप्शन मामले में लोकसेवक की परिभाषा को दी थी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन की भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत लोक सेवक और लोक सेवा की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एनएसई लोकसेवा का कार्य करती है और चित्रा रामकृष्णन एनएसई का सीईओ और एमडी होने के नाते एनएसई की ओर से किए गए कार्य से खुद को अलग नहीं कर सकती. बता दें कि चित्रा रामकृष्णन को सीबीआई ने 6 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था. चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी 2022 को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था.