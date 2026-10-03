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दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, EWS कोटे के तहत आवंटित स्कूल में सीट न होने पर 5 किमी के अंदर दें सीट

EWS कोटे पर हाईकोर्ट का रुख साफ ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और संबंधित स्कूल को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग (ईडबल्यूएस) के सात साल के छात्र को मूल रूप से आवंटित स्कूल में दाखिला देने पर विचार करें, या फिर उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल में उसका दाखिला सुनिश्चित करें. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया.