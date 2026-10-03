दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, EWS कोटे के तहत आवंटित स्कूल में सीट न होने पर 5 किमी के अंदर दें सीट
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पहली क्लास में एडमिशन लेने वाले छात्रों को राहत दी है. पढ़ें पूरी खबर
Published : October 3, 2026 at 6:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और संबंधित स्कूल को निर्देश दिया है कि वे आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग (ईडबल्यूएस) के सात साल के छात्र को मूल रूप से आवंटित स्कूल में दाखिला देने पर विचार करें, या फिर उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल में उसका दाखिला सुनिश्चित करें. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया.
याचिका सात साल के छात्र विराज सोलंकी ने अपने पिता गौरव कुमार सोलंकी के जरिये याचिका दायर किया था. याचिकाकर्ता को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए सीट आवंटित की गई थी. यह आवंटन उसके परिवार को कभी नहीं बताया गया, और जब इसका पता चला, तो दाखिले से इनकार कर दिया गया और अगली आवंटन सूची से उसका नाम हटा दिया गया.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप कपूर ने कहा कि विराज सोलंकी क पिता ने ईडबल्यूएस कोटा के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन किया. 6 अप्रैल, 2026 को हुए पहले कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में उसका नाम नहीं आया. 10 जुलाई, 2026 को प्रकाशित दूसरी सूची में, उसे नवीन भारती प्रिपरेटरी स्कूल में सीट आवंटित की गई. उन्होंने कहा कि माता-पिता को कोई एसएमएस या अन्य सूचना नहीं मिली, जबकि पिता को अपनी बेटी के ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए आवेदन करते समय ऐसे अलर्ट मिले थे. इसलिए परिवार को दाखिला विंडो के माध्यम से हुए आवंटन के बारे में पता नहीं चला.
याचिका में कहा गया था कि विराज के पिता को दाखिले के लिए सीट आवंटन के बारे में सितंबर 2026 में ही पता चला, जब उन्होंने पोर्टल पर लॉग-इन किया. इसक बाद उन्होंने संबंधित स्कूल, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से संपर्क कर 23 सितंबर, 2026 को अर्जी दाखिल किया. लेकिन विराज को दाखिले से इनकार कर दिया गया. 24 सितंबर 2026 को शिक्षा निदेशालय ने तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी की, जिसमें बिना किसी सूचना या कारण के बच्चे का नाम शामिल नहीं किया गया था. याचिका में कहा गया था कि दाखिले सूचना न देने से लेकर दाखिले से इनकार करने और बिना किसी कारण के नाम हटाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए के अलावा शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है.
ये भी पढ़ें: