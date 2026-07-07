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2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के आरोपी मंसूर असगर पीरभोई की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध मंसूर असगर पीरभोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि मंसूर असगर पीरभोई इंडियन मुजाहिद्दीन का मीडिया हेड था और सीरियल ब्लास्ट के ठीक पहले उसने मैसेज ऑफ डेथ का ई-मेल करते हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी. कोर्ट ने पीरभोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो पुणे के एक कंपनी के दफ्तर में काम करता था और उसका काम ई-मेल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के अलावा प्रॉक्सी सर्वर, वेब प्रॉक्सी सर्वर डेवलप करने का काम था. वो इंडियन मुजाहिद्दीन के मीडिया ग्रुप का नेतृत्व करता था.

बता दें कि 2008 में दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 135 लोग घायल हुए थे. इस सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी. इस मामले में पांच एफआईआर दर्ज किए गए थे. इस मामले की जांच के दौरान संदिग्ध आतंकियों की तलाश में बाटला हाउस में एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई जबकि दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे.