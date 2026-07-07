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2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के आरोपी मंसूर असगर पीरभोई की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में मंसूर असगर पीरभोय की ज़मानत याचिका खारिज कर दी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 6:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध मंसूर असगर पीरभोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि मंसूर असगर पीरभोई इंडियन मुजाहिद्दीन का मीडिया हेड था और सीरियल ब्लास्ट के ठीक पहले उसने मैसेज ऑफ डेथ का ई-मेल करते हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी. कोर्ट ने पीरभोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो पुणे के एक कंपनी के दफ्तर में काम करता था और उसका काम ई-मेल सॉफ्टवेयर डेवलप करने के अलावा प्रॉक्सी सर्वर, वेब प्रॉक्सी सर्वर डेवलप करने का काम था. वो इंडियन मुजाहिद्दीन के मीडिया ग्रुप का नेतृत्व करता था.

बता दें कि 2008 में दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 135 लोग घायल हुए थे. इस सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी. इस मामले में पांच एफआईआर दर्ज किए गए थे. इस मामले की जांच के दौरान संदिग्ध आतंकियों की तलाश में बाटला हाउस में एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई जबकि दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीरभोई की प्राथमिक भूमिका केवल बम प्लांट करना नहीं था बल्कि वह साजिश के लिए तकनीकी सहयोग करता था. पीरभोई ने ब्लास्ट के ठीक पहले मीडिया को भेजने के लिए असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर ई-मेल ड्राफ्ट किया और ताकि ई-मेल भेजने वाले की पहचान छिपाई जा सके. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीरभोई आनलाइन प्रोपगेंडा और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने में मदद की थी. पीरभोई को अक्टूबर 2008 में मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था. बाद में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया था.

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