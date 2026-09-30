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ऐप आधारित कैब में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कैब बुकिंग प्लेटफार्मस, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को जवाबदेह बनाना चाहते हैं, इसलिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.