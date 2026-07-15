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विदेशों में पासपोर्ट जारी करने के लिए कंपनी चुनने में बरती गई अनियमितता, दिल्ली हाईकोर्ट ने टेंडर रद्द किया

हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय की ओर से टेंडर में सफल कंपनियों के टेंडर को भी निरस्त करने का आदेश दिया है, हालांकि लोगों के काम में दिक्कत नहीं हो इसलिए उन कंपनियों को अभी काम जारी रखने का आदेश दिया गया है जो फिलहाल पासपोर्ट और वीजा जारी करने की सेवाएं दे रही हैं.

दरअसल, पासपोर्ट और वीजा जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से टेंडर आमंत्रित किए गए थे. उस टेंडर में विदेश मंत्रालय ने कुछ कंपनियों को तकनीकी रुप से अयोग्य करार दिया था. तकनीकी रुप से अयोग्य करार दी गई दो कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी रुप से अयोग्य करार देने के विदेश मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पासपोर्ट और वीजा जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से अपनाये गए तकनीकी आकलन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन देशों में पासपोर्ट और वीजा जारी करने में काफी मनमानी बरती जा रही थी और पारदर्शिता की कमी थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक ताजा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और नई कंपनियों के काम संभालने तक वर्तमान कंपनियां काम करती रहेंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि तकनीकी आकलन के दौरान मनमानी की गई और टेंडर देने में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई. हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय उच्चायोग ने जनरल फाइनेंशियल रुल्स के नियम 173(4) और 189 का उल्लंघन किया। जिनकी निविदा खारिज की गई उन्हें कारण भी नहीं बताया गया कि उनका निविदा क्यों खारिज किया गया.

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामला

दिल्ली के साकेत कोर्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ की मानहानि याचिका में समन तामील होने के बावजूद वो महिला नोटरी पेश नहीं हुईं, जिसने नखुआ के दस्तावेजों को प्रमाणित किया था. डिस्ट्रिक्ट जज विवेक कुमार गुलिया ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कई बार समन तामील होने के बावजूद नखुआ के दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाली नोटरी महिला कोर्ट में पेश नहीं हुईं. महिला के व्हाट्स ऐप पर भी कोर्ट का समन तामील किया गया था. महिला ने कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दाखिल नहीं किया है. उसके बाद कोर्ट ने ध्रुव राठी की ओर से नखुआ की याचिका को खारिज करने की मांग पर दलीलें सुनने के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

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