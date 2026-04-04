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वकीलों के न्यायिक बहिष्कार का हाईकोर्ट में दिखा असर, लगभग सभी मामलों की सुनवाई टली

शनिवार सुबह चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच समेत कई बेंच सुनवाई के लिए बैठी ही नहीं और मामलों की सुनवाई टाली गई.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान का आज काफी असर देखने को मिला. हाईकोर्ट में लिस्टेड करीब-करीब सभी मामलों में सुनवाई टली. मामलों से जुड़े मुख्य वकीलों के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई.

शनिवार सुबह चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच समेत कई बेंच सुनवाई के लिए बैठी ही नहीं और मामलों की सुनवाई टाली गई. जस्टिस अनुप जयराम भांभानी की बेंच के समक्ष आज एक मामला लिस्ट हुआ था जिसमें मुख्य वकील दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन हरिहरन को पेश होना था, जब जस्टिस भांभानी को बताया गया कि शनिवार की कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने का फैसला किया गया है तो जस्टिस भांभानी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद थी कि हरिहरन पेश होंगे. जस्टिस भांभानी ने मजाकिया लहजे में कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले शनिवार को की जाए.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 अप्रैल को जारी नोटिस में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था. नोटिस में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से कहा गया था कि 4 अप्रैल से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा. बार एसोसिएशन ने कहा था कि हाईकोर्ट के प्रशासन को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन देकर अनुरोध किया गया कि शनिवार को न्यायिक कार्य अनिवार्य रुप से करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने कोई फैसले पर कोई पुनर्विचार नहीं किया.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि कार्यकारिणी को वकीलों की ओर से ये शिकायतें मिल रही थीं कि शनिवार को कोर्ट के चलते रहने से कई व्यावहारिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं. इससे वकीलों का प्रोफेशनल शेड्यूल बिगड़ गया है.

वकील विभिन्न ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बार के कोर्ट का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वकीलों को केस की तैयारी के लिए समय और मुवक्किल के साथ मीटिंग करने में भी दिक्कतें आ रही हैं. कुल मिलाकर वकीलों को अपने प्रोफेशनल दक्षता में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.

बता दें कि 15 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट न्यायिक कार्य करेगी। इसके पहले हाईकोर्ट में कुछ अपवादों को छोड़कर शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं होते थे यानि कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी.

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