दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- डीपसीक एआई से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं?

कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी दूसरी याचिकाओं के साथ लिस्ट करेंगे. यह याचिका वकील भावना शर्मा ने दायर की है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 10:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके पास चीन निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डीपसीक से निपटने के लिए क्या योजना है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से इस मामले में निर्देश लेकर कोर्ट को बताने को कहा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ईशकरण भंडारी से कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि डीपसीक से शुरुआती दौर में ही निपटा जाना चाहिए. इसके निपटने के लिए मंत्रालय के पास क्या तैयारी है.

कोर्ट ने ईशकरण भंडारी से कहा कि आप निर्देश लेकर आएं. हम इस मामले को भी ऐसी दूसरी याचिकाओं के साथ लिस्ट करेंगे. याचिका वकील भावना शर्मा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि लोगों के निजी डाटा की सुरक्षा और सरकारी डाटाबेस में साइबर अटैक रोकने के लिए उनकी गोपनीयता बरकरार रखना जरूरी है. डीपसीक के प्लेस्टोर पर लॉन्च होने के बाद इसमें कई विसंगतियां पायी गई हैं. इससे कई बड़े पैमाने पर संवेदनशील डाटा लीक होने का खतरा है.

बता दें कि, हाईकोर्ट में एक ऐसी ही याचिका वकील चैतन्य रोहिल्ला ने दायर की है. याचिका में डीपफेक और एआई का एक्सेस देने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई है. इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि डीपफेक और एआई टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं. एआई टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण संविधान के मुताबिक होने चाहिए.

