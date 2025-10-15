ETV Bharat / state

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के महीनों से खाली पड़े पदों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई आयोग बिना प्रमुख के कैसे चल सकता है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप सुनवाई की अगली तिथि का इंतजार नहीं करें, आप काम शुरु कराइए. यह काफी महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से सरकार का निर्देश लेने को कहा. याचिका कार्यकर्ता मुजाहिद नफीस ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अप्रैल महीने से कोई प्रमुख नहीं है. इसके अलावा आयोग के उपाध्यक्ष और दूसरे सदस्यों का पद भी खाली है.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम ठप्प

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सर्वोच्च पद खाली रहने से आयोग का काम करीब-करीब ठप्प सा हो गया है. ऐसा करना संविधान में मिले अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून का भी उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पिछले अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हुआ. उसके बाद से आयोग के सभी सात पद खाली पड़े हुए हैं. इस बात की सूचना केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने भी राज्यसभा में दी थी, लेकिन सरकार इन खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं कर रही है.

नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने इस मामले में तीन गवाहों के बयान 3 और 4 नवंबर को दर्ज करने का आदेश दिया. आज इस मामले में इंस्पेक्टर राहुल और इंस्पेक्टर राकेश को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए बतौर गवाह पेश होना था. इंस्पेक्टर राहुल की वर्तमान में अंडमान निकोबार में तैनाती है और उन्हें समन मिलने से लेकर आज पेशी के अंतराल में सक्षम प्राधिकार से पेशी के लिए अनुमति नहीं मिल सकी. इंस्पेक्टर राकेश के बारे में बताया गया कि वो नेपाल के लिए किसी शासकीय कार्य से गए हैं जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सके.