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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की अनुमति, दिल्ली सरकार को दिया खर्च उठाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 16 वर्षीय पीड़िता को अपनी 31 सप्ताह के भ्रूण को हटाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि उससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह बच्चे को जन्म देने और उसके पालन-पोषण का बोझ उठाए.

कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भावस्था समाप्त करने के अधिकार को एक मानवाधिकार के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि अनुमति न देने से उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़ सकता है. हाई कोर्ट की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता को भ्रूण हटाने के लिए फिट पाया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का सर्वोत्तम हित इसी में है कि उसकी इच्छा का सम्मान किया जाए.