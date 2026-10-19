नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को मिली गर्भपात की अनुमति, दिल्ली सरकार को दिया खर्च उठाने का निर्देश
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नाबालिग के भ्रूण को हटाने की पूरा खर्च उठाने का भी निर्देश दिया.
Published : October 19, 2026 at 9:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 16 वर्षीय पीड़िता को अपनी 31 सप्ताह के भ्रूण को हटाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि उससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह बच्चे को जन्म देने और उसके पालन-पोषण का बोझ उठाए.
कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भावस्था समाप्त करने के अधिकार को एक मानवाधिकार के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि अनुमति न देने से उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़ सकता है. हाई कोर्ट की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता को भ्रूण हटाने के लिए फिट पाया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का सर्वोत्तम हित इसी में है कि उसकी इच्छा का सम्मान किया जाए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता को नई दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे भ्रूण के ऊत्तकों (foetal tissue) को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपराधिक मामले में डीएनए जांच के लिए इनकी जरुरत होगी.
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नाबालिग के भ्रूण को हटाने की पूरा खर्च उठाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को हर संभव मदद दी जाए.
कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में, नाबालिग और उसके परिवार की इच्छा के अनुसार, बच्चे को तय प्रक्रिया के तहत गोद दे दिया जाए. कोर्ट ने ये आदेश उस लड़की की ओर से दायर एक याचिका पर दिया, जो यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हो गई थी. पीड़िता और उसकी मां ने गर्भपात की मांग की थी, उनका कहना था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग को गहरा मानसिक आघात पहुंचेगा. मेडिकल बोर्ड की राय और पीड़िता के हितों पर विचार करने के बाद, अदालत ने इस प्रक्रिया की अनुमति दे दी.
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