दिल्ली में बीएस-IV वाहनों के प्रवेश पर रोक की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने दी सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह

याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में दिल्ली के बाहर के बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश निरस्त किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
Published : December 20, 2025 at 8:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड बीएस-IV वाहनों के प्रवेश पर रोक हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है. जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत आदेश पारित किया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में भी याचिका दायर हो चुकी है. डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी थी. ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है तो याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.

याचिका नोएडा निवासी सोनिका घोष ने दायर किया था. याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में दिल्ली के बाहर के बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश निरस्त किया जाए. दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 17 दिसंबर को इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया था.

याचिका में कहा गया था कि ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सभी पक्षों का हित सोचे बिना ही दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर दिल्ली के बाहर के बीएस-4 या उससे कम के वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

