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दिल्ली की 1,500 धरोहरें होंगी डिजिटल, QR कोड से मिलेगी हर ऐतिहासिक इमारत की पूरी जानकारी

दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ आम लोगों को इससे जोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ी पहल की है. इसके तहत दिल्ली की करीब 1500 ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, पुरातात्विक अवशेषों व वास्तुशिल्पीय धरोहरों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा. खास बात ये है कि इस पहल में केवल प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को ही नहीं, बल्कि गुमनाम व अब तक सूचीबद्ध नहीं हो सकी ऐतिहासिक इमारतों, पुरानी गलियों व पारंपरिक बाजारों को भी शामिल किया जाएगा. इन धरोहरों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यूआर कोड आधारित सूचना पट्ट, इंटरैक्टिव डिजिटल मैप व विशेष हेरिटेज वॉक तैयार की जाएंगी. इससे दिल्लीवासी व पर्यटक अपने मोबाइल फोन के जरिए किसी भी ऐतिहासिक स्थल का इतिहास और उसकी खासियत जान सकेंगे.

इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के दिल्ली चैप्टर के बीच 16 नवंबर 2026 को 'Rediscovering Delhi: Connecting People, Places and Heritage' नाम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. ये पहल दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद शुरू की गई है. समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार भी मौजूद रहे. इस पहल को लेकर पहले उपराज्यपाल स्तर पर भी विचार-विमर्श किया गया था.

मास्टर प्लान 2047 के तहत बनेगा विरासत का डेटाबेस इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण, पुनरुद्धार व भविष्य की शहरी विकास योजनाओं में उनके समुचित इस्तेमाल के लिए एक व्यापक जानकारी का आधार तैयार करना है. ये पहल मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 (MPD-2047) के विजन के अनुरूप है. इसके तहत हेरिटेज जोन, सांस्कृतिक क्षेत्रों व पुरातात्विक पार्कों की पहचान और विकास में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, पुराने इलाकों के सुधार व पारंपरिक बाजारों के पुनरुद्धार की योजनाएं तैयार करने में भी यह दस्तावेजीकरण उपयोगी साबित होगा. ये भी पढ़ें: दिल्ली की लाइफलाइन को नया जीवन देने की कवायद: यमुना डायलॉग्स के जरिए DDA ने शुरू किया मंथन परियोजना के तहत ऐतिहासिक इमारतों के अनुकूल उपयोग की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी, जिससे पुरानी इमारतों की ऐतिहासिक पहचान बरकरार रखते हुए उनका उपयोग नए उद्देश्यों के लिए किया जा सके. इसके अतिरिक्त आपस में जुड़े हेरिटेज सर्किट, पैदल यात्रियों के लिए नेटवर्क व सार्वजनिक स्थानों को विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम होगा. इससे दिल्ली में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प व स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. मोबाइल पर मिलेगी ऐतिहासिक जानकारी इस पहल के तहत चिन्हित ऐतिहासिक स्थलों पर क्यूआर कोड वाले सूचना पट्ट व साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. यहां आने वाले लोग अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित इमारत या स्मारक के इतिहास, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व महत्व की जानकारी हासिल कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त इंटरैक्टिव डिजिटल मैप तैयार किए जाएंगे, जिनकी मदद से लोग दिल्ली के अलग-अलग ऐतिहासिक स्थलों की लोकेशन आसानी से खोज सकेंगे. लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष हेरिटेज ट्रेल व पैदल घूमने के सुझाए गए मार्ग भी तैयार किए जाएंगे. इसके जरिए दिल्ली के अलग-अलग ऐतिहासिक क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़कर लोगों को शहर की विरासत से रूबरू कराया जाएगा.