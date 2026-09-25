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दिल्ली के ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ अभियान को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, केपटाउन में मिला ‘विशेष उल्लेख’

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित विश्व सुरक्षा 2026 सम्मेलन में दिल्ली परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है. दिल्ली के इस अभियान को अति लघु वीडियो श्रेणी में ‘विशेष उल्लेख’ प्रदान किया गया है. अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों व पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा बिना हेलमेट या गलत तरीके से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के संभावित खतरों को सामने लाना था.

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए इस अभियान को अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह व अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राजधानी में शुरू किया था. अभियान के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हेलमेट पहनना महज यातायात नियम का पालन नहीं, बल्कि सड़क पर जीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण उपाय है.

दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा पर जोर

अभियान में दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी बताया गया. इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने अथवा हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने की स्थिति में होने वाले संभावित गंभीर परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया. खासतौर पर युवाओं को हेलमेट पहनने की शपथ लेने व अपने आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया.

परिवहन विभाग के मूताबिक, अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना था. विभाग का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन कराने के साथ-साथ लोगों को लगातार जागरूक करना भी जरूरी है. इसी सोच के तहत छोटे व प्रभावी वीडियो के माध्यम से हेलमेट की उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाया गया.