दिल्ली के ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ अभियान को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, केपटाउन में मिला ‘विशेष उल्लेख’
दिल्ली परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है.
Published : September 25, 2026 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित विश्व सुरक्षा 2026 सम्मेलन में दिल्ली परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा अभियान ‘हेलमेट पहनने के परिणाम’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है. दिल्ली के इस अभियान को अति लघु वीडियो श्रेणी में ‘विशेष उल्लेख’ प्रदान किया गया है. अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों व पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा बिना हेलमेट या गलत तरीके से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के संभावित खतरों को सामने लाना था.
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए इस अभियान को अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह व अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राजधानी में शुरू किया था. अभियान के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि हेलमेट पहनना महज यातायात नियम का पालन नहीं, बल्कि सड़क पर जीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण उपाय है.
दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा पर जोर
अभियान में दोपहिया वाहन चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी बताया गया. इसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने अथवा हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनने की स्थिति में होने वाले संभावित गंभीर परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया. खासतौर पर युवाओं को हेलमेट पहनने की शपथ लेने व अपने आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया.
परिवहन विभाग के मूताबिक, अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना था. विभाग का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन कराने के साथ-साथ लोगों को लगातार जागरूक करना भी जरूरी है. इसी सोच के तहत छोटे व प्रभावी वीडियो के माध्यम से हेलमेट की उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाया गया.
अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की जूरी ने किया मूल्यांकन
इस सम्मान के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सड़क सुरक्षा व दुर्घटना रोकथाम से जुड़े संचार अभियानों को शामिल किया गया था. इन अभियानों का मूल्यांकन दुर्घटना रोकथाम व संचार क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली अंतरराष्ट्रीय जूरी ने किया. मूल्यांकन के दौरान प्रस्तुति की गुणवत्ता, संदेश की स्पष्टता, नए विचार, रचनात्मकता के साथ-साथ अभियान के मूल्यांकन की प्रक्रिया व उसके परिणामों को भी ध्यान में रखा गया. विश्व सुरक्षा सम्मेलन में सड़क सुरक्षा व दुर्घटना रोकथाम से जुड़े दुनिया भर के हितधारक एक मंच पर जुटते हैं. ऐसे में दिल्ली के परिवहन विभाग के अभियान को मिला सम्मान सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में राजधानी में चलाए जा रहे जन-जागरूकता प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के रूप में देखा जा रहा है.
सड़क सुरक्षा प्रयासों को मिलेगा प्रोत्साहन-परिवहन मंत्री
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान सड़क सुरक्षा से जुड़े संचार व लोगों में जागरूकता पैदा करने के सरकार के लगातार प्रयासों के लिए प्रोत्साहन है. उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने के परिणाम जैसे अभियान सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार के महत्व को लगातार मजबूत करने के साथ लोगों को सुरक्षित यातायात आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जन-जागरूकता अभियानों को आगे भी जारी रखेगी.
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