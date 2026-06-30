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दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला: 650 करोड़ के कथित 'महाघोटाले' पर आमने-सामने सत्ता और विपक्ष, आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर तेज

भारद्वाज ने घोटाले की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लूट की रकम बढ़ाने के लिए जरूरत से कई गुना अधिक सामान की खरीदारी की गई. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "150 रुपये वाली चादर 450 रुपये में खरीदी गई. स्थिति यह थी कि 200 बेड वाले अस्पताल पर दबाव डालकर 20,000 चादरें जबरन दी गईं." उन्होंने इसे भाजपा सरकार के 16 महीनों की 'सबसे बड़ी उपलब्धि' करार दिया.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि यह घोटाला सोची-समझी साजिश का नतीजा है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पहले नियमों में बदलाव कर अस्पतालों की खरीद शक्ति को सीमित किया गया और खरीदारी का अधिकार सीपीए (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) को सौंप दिया गया. उन्होंने दावा किया कि नियमों को दरकिनार कर डॉ. वत्सला को डीजीएचएस (DGHS) के पद पर तैनात किया गया, ताकि लूट को अंजाम दिया जा सके.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है. आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर 650 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है. वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'भ्रामक और निराधार' करार दिया है. इस आरोप-प्रत्यारोप ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है. हालांकि इस मामले पर न तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और न ही स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की तरफ से कोई सफाई आई है.

वहीं, इस मामले में बचाव की मुद्रा में उतरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक और विधायक अभय वर्मा ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया 650 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी तरह से मनगढ़ंत है. अभय वर्मा ने कहा, "आप को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 650 करोड़ रुपये का यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला गया है? सच्चाई यह है कि रेखा गुप्ता सरकार ने किसी शिकायत का इंतजार नहीं किया, बल्कि अनियमितताओं की भनक लगते ही 'स्वयं संज्ञान' लेकर सख्त कार्रवाई शुरू की."

विधायक वर्मा ने सरकार की सक्रियता गिनाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक करीब 40 अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर गिरफ्तार भी किया गया है. उन्होंने दोहराया कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच जनता के सामने होगा.

'ज़ीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता पर जोर

भाजपा सचेतक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति को 'ज़ीरो टॉलरेंस' करार दिया. उन्होंने कहा, "दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो." सरकार की पारदर्शिता का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि न केवल स्वास्थ्य विभाग, बल्कि जीएसटी विभाग में भी 100 से अधिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई तैनाती पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जा रही है. अभय वर्मा ने अंत में कहा कि सरकार की ईमानदारी इसी बात से सिद्ध होती है कि उसने स्वयं जांच की प्रक्रिया शुरू की. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि मामले की जांच पूरी होने तक धैर्य रखें, क्योंकि अंत में तथ्य ही जनता के सामने आएंगे.

जांच पर टिकी नजरें

फिलहाल यह विवाद दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की कार्यप्रणाली और सरकारी खरीद की प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहा है. जहाँ एक ओर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं भाजपा इसे अपनी 'ईमानदार मंशा' के रूप में पेश कर रही है. अब सबकी नजरें विजिलेंस जांच की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस कथित घोटाले में किसकी कितनी भूमिका है.

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