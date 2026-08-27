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H1N1 को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह, इंदिरा गांधी अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज ने विशेष आइसोलेशन वार्ड और अस्पताल की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने किया इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने किया इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 9:18 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में H1N1 के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की. स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में बनाए गए विशेष H1N1 आइसोलेशन वार्ड का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ मरीज़ों के इलाज और देखभाल के इंतज़ामों का भी जायज़ा लिया.

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों, हेल्थकेयर वर्करों और मरीज़ों से बातचीत की और बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों, फ़्लूइड, टेस्टिंग सुविधाओं और दूसरी जरूरी मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता का भी जायजा लिया. मंत्री ने जागरूकता और जनसंपर्क अभियान के तहत इस्तेमाल किए जा रहे आईसी मटीरियल की भी समीक्षा की, ताकि H1N1 की रोकथान और बचाव, लक्षणों और जरूरी सावधानियों के बारे में लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचाई जा सके.

पिछले 24 घंटे में H1N1 के 166 मामले आए

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में H1N1 के 166 मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी में H1N1 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2612 हो गई है. वहीं इन्फ्लूएंजा-A के कुल मामले लगभग 3300 हो गए हैं. हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सभी अस्पतालों में तैयारियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेडिकल सामग्री समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से उपलब्ध हों.

इंदिरा गांधी अस्पताल के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ''मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हैं. हमारे डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.''

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल का आज का दौरा जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायज़ा लेने की हमारी सरकार की लगातार कोशिशों का हिस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में H1N1 मरीज़ों के लिए एक विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. ऑक्सीजन, दवाइयों, फ़्लूइड, टेस्टिंग और दूसरी ज़रूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं. हम लगातार अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मरीज़ों की देखभाल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे.

इंदिरा गांधी अस्पताल ने बनाया स्पेशल फ्लू क्लीनिक

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल ने स्वाइन फ्लू/H1N1 के लिए एक स्पेशल क्लिनिक भी बनाया है, जहां पर संदिग्ध मरीज़ों की सबसे पहले जांच की जाएगी और मेडिकल जांच से H1N1 का पता लगाया जाएगा. जिन मरीज़ों में संक्रमण पाया जाएगा उन्हें आगे के इलाज और देखभाल के लिए विशेष H1N1 वार्ड में भेज दिया जाएगा. हमारा स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहा है. इस बात पर ज़ोर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि ये निरीक्षण जारी रहेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने मामलों में संभावित बढ़ोतरी से निपटने के लिए पहले से ही इंतज़ाम कर लिए हैं. उन्होंने कहा कि एक स्पेशल वार्ड बनाया है, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में मरीज़ों को भर्ती किया जा सके. अगर मरीज़ों की संख्या बढ़ती है, तो हमारे पास आगे के लिए भी इंतज़ाम पर्याप्त है. हमारा मकसद हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना और मरीजों को समय पर सही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करना है.

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि मरीज़ों की देखभाल के लिए ज़रूरी दवाएं, जांच की सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ़ और लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं और जहां भी ज़रूरत होगी, वहां अस्पतालों की क्षमता और अन्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इस बीमारी के लक्षण ज़्यादातर आम मौसमी फ़्लू या बुख़ार जैसे ही हैं और मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं. वर्तमान में जो मरीज़ फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका डॉक्टर उचित इलाज और निगरानी कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी का पालन करने और बुनियादी सावधानियां बरतने की अपील की.

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