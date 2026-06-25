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दिल्ली में डेंगू-मलेरिया पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने किया मंथन, नागरिकों से 'ड्राई डे' मनाने की अपील

दिल्ली में मानसून से पहले डेंगू और मलेरिया के खतरे को रोकने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज की
डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 8:38 AM IST

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नई दिल्ली: मानसून की आहट के साथ ही दिल्ली सरकार ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार शाम को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

निगरानी और तैयारियों का लिया जायजा

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. आंकड़ों के अनुसार, 20 जून 2026 तक दिल्ली में डेंगू के 347, मलेरिया के 87 और चिकनगुनिया के 19 मामले दर्ज किए गए हैं. राहत की बात यह है कि इस वर्ष अभी तक इन बीमारियों से किसी की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मंत्री ने साफ कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संक्रमण पर काबू पाने के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है.

दिल्ली के 35 अस्पतालों में विशेष निगरानी

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल इन बीमारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को 'इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म' के माध्यम से रियल-टाइम रिपोर्टिंग करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं के मुख्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, ताकि संसाधनों की कमी न हो और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.

दिल्ली में डेंगू के 347 केसों से हड़कंप
दिल्ली में डेंगू के 347 केसों से हड़कंप (ETV Bharat)

निगमों ने शुरू किया अभियान

मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थानीय निकायों ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है. 20 जून तक नगर निगम और अन्य निकायों द्वारा 1.81 करोड़ से अधिक घरों का निरीक्षण किया गया है. इस दौरान 1.97 लाख से अधिक घरों में छिड़काव किया गया, करीब 38,500 नोटिस जारी किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 4,200 से अधिक कार्रवाई की गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें. उन्होंने कहा कूलर, गमले, बाल्टी और पुराने टायरों में पानी जमा न होने दें. सप्ताह में एक दिन 'ड्राई डे' के रूप में मनाएं और पानी के बर्तनों को खाली कर उन्हें सुखाएं. मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छररोधी उपायों का उपयोग करें. बुखार या डेंगू के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. स्कूलों, आरडब्ल्यूए और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान को और तेज करने को कहा गया है.

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