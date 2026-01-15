दिल्ली की सेहत पर संकट: सांसों में घुला जहर और कमजोर पड़ता दिल, मौतों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
सांस की बीमारियों से होने वाली मौतों का बढ़ता ग्राफ सीधे तौर पर पर्यावरण और प्रदूषण की चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है.
Published : January 15, 2026 at 8:34 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बीमारियों का ग्राफ तेजी से बदल रहा है. दिल्ली सरकार के ताजा आंकड़ों ने शहर की सेहत को लेकर एक डरावनी तस्वीर पेश की है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण और बिगड़ती जीवनशैली लोगों की उम्र कम कर रही है. साल 2024 में जहां सांस की बीमारियों से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. वहीं, दिल की बीमारियों (सर्कुलेटरी डिजीज) ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है.
सांसों पर पहरा: 9 हजार से ज्यादा मौतें
राजधानी की हवा में घुला प्रदूषण अब जानलेवा साबित हो रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में श्वसन रोगों के कारण 9,211 लोगों ने जान गंवाई. उसके पिछले साल 2023 में यह आंकड़ा 8,801 था. विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थमा, निमोनिया और फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं. सांस की बीमारियों से होने वाली मौतों का यह बढ़ता ग्राफ सीधे तौर पर पर्यावरण और प्रदूषण की चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है.
हार्ट अटैक बना मौत का सबसे बड़ा कारण
चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में अब संक्रमण से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं. साल 2024 में सर्कुलेटरी डिजीज (हृदय रोग, स्ट्रोक और चोक आर्टरी) के कारण रिकॉर्ड 21,262 मौतें दर्ज की गईं. 2023 में यह आंकड़ा मात्र 15,714 था. यानी महज एक साल में दिल से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों में करीब 35 फीसदी का उछाल आया है.
संक्रामक रोगों पर लगाम, पर जीवनशैली बनी विलेन
एक सकारात्मक पहलू यह रहा है कि दिल्ली ने संक्रामक और परजीवी रोगों (बैक्टीरिया, वायरस और दूषित पानी से होने वाली बीमारियां) पर काफी हद तक काबू पाया है. इन बीमारियों से होने वाली मौतें 20,781 से घटकर 16,060 पर आ गई हैं. हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब दिल्लीवासियों को संक्रामक रोगों से ज्यादा अपनी जीवनशैली और खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है.
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 वर्षों (2036 तक) में दिल्ली की आबादी बढ़कर 2.65 करोड़ हो जाएगी. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में मृत्यु दर 6.16 से बढ़कर 6.37 हो गई है, जबकि जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है. प्रशासन के लिए राहत की खबर यह है कि 99.1 प्रतिशत बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है, जो पंजीकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है.
एक नजर आंकड़ों पर
- कुल मौतें: 1,39,480 (2024 में), जो पिछले साल 1,32,391 थी.
- जन्म दर में गिरावट: 2024 में 3.06 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जो पिछले साल के मुकाबले 8,628 कम है.
- शिशु मृत्यु दर में राहत: राहत की बात यह है कि शिशु मृत्यु दर 23.61 से घटकर 22.4 रह गई है.
ये भी पढ़ें: