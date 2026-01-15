ETV Bharat / state

दिल्ली की सेहत पर संकट: सांसों में घुला जहर और कमजोर पड़ता दिल, मौतों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बीमारियों का ग्राफ तेजी से बदल रहा है. दिल्ली सरकार के ताजा आंकड़ों ने शहर की सेहत को लेकर एक डरावनी तस्वीर पेश की है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण और बिगड़ती जीवनशैली लोगों की उम्र कम कर रही है. साल 2024 में जहां सांस की बीमारियों से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. वहीं, दिल की बीमारियों (सर्कुलेटरी डिजीज) ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है.

सांसों पर पहरा: 9 हजार से ज्यादा मौतें

राजधानी की हवा में घुला प्रदूषण अब जानलेवा साबित हो रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में श्वसन रोगों के कारण 9,211 लोगों ने जान गंवाई. उसके पिछले साल 2023 में यह आंकड़ा 8,801 था. विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थमा, निमोनिया और फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं. सांस की बीमारियों से होने वाली मौतों का यह बढ़ता ग्राफ सीधे तौर पर पर्यावरण और प्रदूषण की चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है.

हार्ट अटैक बना मौत का सबसे बड़ा कारण

चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में अब संक्रमण से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं. साल 2024 में सर्कुलेटरी डिजीज (हृदय रोग, स्ट्रोक और चोक आर्टरी) के कारण रिकॉर्ड 21,262 मौतें दर्ज की गईं. 2023 में यह आंकड़ा मात्र 15,714 था. यानी महज एक साल में दिल से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों में करीब 35 फीसदी का उछाल आया है.