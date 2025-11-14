ETV Bharat / state

स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर का OCI कार्ड बहाल करने के आदेश के बावजूद भारत में प्रवेश न देने पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड बहाल करने के कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिक पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, हाईकोर्ट ने 28 मार्च प्रोफेसर स्वैन की ओसीआई कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. स्वैन स्वीडन के उप्पसाला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कंफ्लीक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं. इससे पहले 30 जुलाई, 2023 को केंद्र सरकार ने अपने आदेश में स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया था. वहीं 10 जुलाई, 2023 को हाईकोर्ट स्वैन की ओसीआई कार्ड को निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था. स्वैन ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि इसके पहले भी फरवरी 2022 में केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से उनका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया गया था. उन्होंने न तो कोई भड़काऊ भाषण दिया था और न ही भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं. एक प्रोफेसर होने के नाते वे सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं. सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकता कानून के तहत भारत विरोधी गतिविधि के तहत नहीं आता है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ये कैसा आदेश है.