खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी के साथ असंवेदनशील रवैया अपनाने पर हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के साथ असंवेदनशील रवैया अपनाने पर भारतीय रेलवे पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर रेलवे के कर्मचारी और मुक्केबाज अजय कुमार को उनकी पदक विजेता उपलब्धियों के लिए मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने रेलवे पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि संबंधित अधिकारी भविष्य में उन कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे जो रेलवे को पदक दिलाकर गौरवान्वित करते हैं और रेलवे प्रशासन इन कर्मचारियों को उनके खेल की मान्यता के लिए गैरजरुरी मुकदमेबाजी में नहीं धकेलेंगे.

हाईकोर्ट ने रेलवे की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी. कैट ने रेलवे को निर्देश दिया था कि वो अजय कुमार को दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां और उसके बकाये का भुगतान करे. अजय कुमार को 2005 में उत्तरी रेलवे के अंबाला मंडल में खेल कोटा के तहत भर्ती किया गया था. भर्ती के समय उन्हें 17 अग्रिम वेतनवृद्धियां दी गई थीं.

दरअसल, 2007 में अजय कुमार ने हैदराबाद में आयोजित 53वीं सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और मंगोलिया में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पद जीता था. रेलवे ने 2007 में एक नीति जारी की थी जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धियां देने का प्रावधान था, लेकिन 2010 में नीति में संशोधन कर इन वेतनवृद्धियों की अधिकतम सीमा पांच कर दी गई. अजय कुमार ने जून 2014 में 2007 की उपलब्धियों के आधार पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के लिए आवेदन किया, जिसे रेलवे ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि 2007 की नीति अब लागू नहीं है. इसके खिलाफ अजय कुमार ने कैट में याचिका दायर की थी.