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दिल्ली हाईकोर्ट ने नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया गठन

विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है.

Delhi HC Sets Up Special Fast-Track Court
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 24, 2026 at 10:37 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए न्यायपालिका ने एक कड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री द्वारा इस संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) और इससे जुड़े अन्य अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी सुनवाई

नीट पेपर लीक जैसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज अनु ग्रोवर बलिगा को नियुक्त किया है. ये कोर्ट पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन्स) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगी. इस प्रक्रिया के पूरा होने से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने की समस्या से निजात मिलेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी इस आदेश के बाद अब सार्वजनिक परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने वाले और अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआइ)-25 (विशेष रूप से नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट) में की जाएगी. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नवनिर्मित विशेष अदालत और संबंधित न्यायिक अधिकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआइ) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे. लंबित मामलों के त्वरित स्थानांतरण के निर्देश हाई कोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआइ) तत्काल प्रभाव से ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ और उससे जुड़े तमाम लंबित मामलों को इस नवनिर्मित फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करेंगे.

बता दें कि देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून लाया गया था. अब राजधानी दिल्ली में इस कानून के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अदालत के गठन से न्याय प्रक्रिया तेज होगी. जानकारों का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा और मुकदमों का फैसला कम समय में आ सकेगा, जिससे देश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी.

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