दिल्ली बाल संरक्षण आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने से दिल्ली सरकार को फटकार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : November 11, 2025 at 8:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के खाली पड़े पदों पर अब तक नियुक्ति न होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कानून की खत्म कर दीजिए, सब खुश हो जाएंगे. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.

बता दें कि, 23 जुलाई को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो तीन महीने के अंदर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चेयरमैन और दूसरे खाली पड़े पदों पर तीन महीने के अंदर नियुक्ति कर लेगा. लेकिन अभी तक इन पदों पर कोई चयन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गहरा ऐतराज जताया. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने आयोग में खाली पड़े पदों के उम्मीदवारों की सूची शॉर्टलिस्ट कर ली है. राज्य की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति इन सूची में से उम्मीदवारों का चयन करेगी. चयन समिति की बैठक 18 नवंबर को होने वाली है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को नियत करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2024 को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया था. याचिका नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2 जुलाई, 2023 से बिना चेयरपर्सन के काम कर रही है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इतने लंबे समय तक चेयरपर्सन का पद खाली रहना चाइल्ड राइट्स रुल्स का उल्लंघन है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट बता रही है कि वो बिना चेयरपर्सन के ही काम कर रहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि आयोग के पिछले चेयरपर्सन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग के खराब कामकाज की बड़ी आलोचना हो रही है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की धारा 8(2) के तहत अगर किसी भी कारणवश आयोग में कोई पद खाली होता है, तो उसे 90 दिनों के अंदर भरा जाएगा.

DELHI HIGH COURT
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली सरकार हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
