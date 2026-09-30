DUSU चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव के हाल ही में घोषित नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है.
Published : September 30, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के 2026-27 चुनाव के हाल ही में घोषित नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के साथ तस्वीरें खींचवाने का मतलब प्रचार करना या पक्षपात करना नहीं है.
याचिका नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के उम्मीदवार विजय शंकर मीणा ने दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि कॉलेज के प्रोफेसरों, प्रशासकों और चुनाव अधिकारियों ने गड़बड़ी और पक्षपात किया था. मीणा ने अपनी याचिका में कुछ तस्वीरें और वीडियो पेश किए, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज प्रोफेसर और चुनाव अधिकारी एबीवीपी उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाते हुए दिख रहे थे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आकर तस्वीर खिंचवाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रचार कर रहा है. चुनाव के बाद इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव से पहले वे ऐसा नहीं कर सकते. इसमें कोई तारीख या समय नहीं है. वीडियो लिंक के बारे में, आप खुद मान रहे हैं कि यह चुनाव के बाद का है. चुनाव के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें साफ हैं, आपके पास सबूत होना चाहिए.
VIDEO | On a hearing in Delhi HC on petition challenging the DUSU elections, advocate Vimal Tyagi says, "Today we have challenged the elections conducted by University of Delhi. The petitioner was Vijay Shankar Meena. He has challenged the elections on the ground that the… pic.twitter.com/cQgLpK0X8v— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
हालांकि, हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह मीणा की तरफ से चुनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बारे में दी गई अर्जी पर जल्द से जल्द फैसला करे.
इसे भी पढ़ें