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Delhi Riot 2020 : इशरत जहां की जमानत बरकरार, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए की आरोपी इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले की आरोपी इशरत जहां की जमानत निरस्त करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां को चार साल पहले जमानत मिली थी. उसके बाद काफी समय हो गया है, इशरत जहां ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया है. ऐसे में जमानत निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है.

बता दें कि 14 मार्च 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत दी थी. इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.