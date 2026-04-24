Delhi Riot 2020 : इशरत जहां की जमानत बरकरार, दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज
इशरत जहां को मिली जमानत निरस्त करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी.
Published : April 24, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए की आरोपी इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले की आरोपी इशरत जहां की जमानत निरस्त करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां को चार साल पहले जमानत मिली थी. उसके बाद काफी समय हो गया है, इशरत जहां ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया है. ऐसे में जमानत निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है.
बता दें कि 14 मार्च 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत दी थी. इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और 34 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले हम आजादी लेकर रहेंगे. पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को जगतपुरी में न केवल पुलिस पर पथराव हुआ बल्कि गोलियां भी चलाई गई थीं.
18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए
इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है.इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें इशरत जहां, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत मिल चुकी है.
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