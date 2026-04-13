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उत्तम नगर हिंसा के आरोपी की संपत्तियों के डिमोलिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दस दिनों की रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी की संपत्तियों को गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने आरोपी की संपत्ति को गिराने पर दस दिनों की रोक लगाई. कोर्ट ने आरोपी शहनाज को निर्देश दिया कि वो दिल्ली नगर निगम के डिमोलेशन के आदेश को अपीलीय ट्रिब्यूनल में सात दिनों के अंदर अपील दायर करें.

शहनाज ने याचिका में कहा था कि उसके पिता को 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली नगर निगम ने उनकी संपत्तियों को गिराने का नोटिस दिया है. उन्हें आशंका है कि उनकी संपत्तियों को कभी भी गिराया जा सकता है. दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था. 4 मार्च को होली के दौरान तरुण नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था.

बता दें कि, 19 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो स्थिति को काबू में रखने के लिए कानून के मुताबिक हरसंभव उपाय करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि ईद के मौके पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करें.