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छात्र संगठन एसएफआई का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ अपील, केंद्र सरकार करे तीन हफ्ते में फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) को निर्देश दिया है कि वो वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ उसकी अपील पर फैसला करे.

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने एसएफआई की अपील पर तीन हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान एसएफआई की ओर से पेश वकील अपर गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी इसी तरह के मामलों का निपटारा करते हुए सरकार को अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि एसएफआई ने 12 अगस्त को जीएसी के समक्ष अपील दायर की थी और अब तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. इसके बाद कोर्ट ने सरकार को अपील पर फैसला लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

एसएफआई की याचिका में कहा गया है कि इंस्टाग्राम ने 5 जुलाई को एसएफआई के दिल्ली अकाउंट को यह कहते हुए स्थायी रूप से बंद कर दिया था कि यह किसी अन्य अकाउंट से जुड़ा हो सकता है जो उसके नियमों के था. इंस्टाग्राम ने कहा था कि एसएफआई का इंस्टाग्राम अकाउंट तय सामुदायिक मानकों का पालन नहीं करता है. याचिका में कहा गया है कि इंस्टाग्राम ने कोई और जानकारी नहीं दी और न ही कथित तौर पर जुड़े अकाउंट की पहचान बताई . एसएफआई ने सबसे पहले 7 जुलाई को इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की और उसके बाद 9 जुलाई को मेटा के शिकायत अधिकारी से संपर्क किया . हालाँकि, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने 12 अगस्त को जीएसी से संपर्क किया.