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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में रुकावट, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से किया संपर्क, जांच शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के प्रशासन ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में आई रुकावट के संबंध में दिल्ली पुलिस की IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस) यूनिट के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. इसे लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सुरक्षा में कोई सेंध लगी थी.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर जानकारी मिली है और यह अभी बहुत शुरुआती चरण में है. पुलिस फिलहाल इस मुद्दे की जांच कर रही है, और आगे के विवरण का इंतजार है. यह शिकायत वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान संदिग्ध रूप से बिना अनुमति के की गई दखलंदाजी से संबंधित है. साइबर यूनिट से उम्मीद है कि वह अपनी जांच के हिस्से के तौर पर सिस्टम लॉग, एक्सेस रिकॉर्ड और संभावित कमजोरियों का विश्लेषण करेगी. आगे की कार्रवाई चल रही जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.

तीन बार करना पड़ा स्थगित: साथ ही एक समय यह संदेश 'आपको हैक कर लिया गया है' भी दिखाई दिया, जिससे प्रतिभागियों के बीच चिंता बढ़ गई. एक स्वचालित ऑडियो संदेश भी सुनाई दिया जिसमें दावा किया गया था कि सिस्टम "हैक" हो गया है. बार-बार रुकावटों के कारण, सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों से पहले सुनवाई को तीन बार स्थगित करना पड़ा. एक ही सुनवाई के दौरान इस घटना के बार-बार होने से कोर्ट की कार्यवाही के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की सुरक्षा और मजबूती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

यह है मामला: दरअसल, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने चल रही वर्चुअल कार्यवाही तीन बार बाधित हुई, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान आपत्तिजनक और अनुचित सामग्री चलाई गई. घटना लाइव कार्यवाही के दौरान हुई, जिससे कोर्ट के सामान्य कामकाज में रुकावट आई. कथित तौर पर, एक अज्ञात प्रतिभागी ने प्लेटफॉर्म पर कई बार आपत्तिजनक वीडियो सामग्री चलाई, जिससे बार-बार घुसपैठ होने का संकेत मिला.