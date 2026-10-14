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दिल्ली हाफ मैराथन: रविवार को तड़के 3:30 बजे से चलेंगी रेड, येलो, ब्लू व वायलट लाइन की मेट्रो, मिलेगी ये सुविधा

दिल्ली हाफ मैराथन 2026 के चलते तड़के चलेगी मेट्रो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार 18 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली 'वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026' के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा निर्णय लिया है. इस मैराथन में भाग लेने वाले धावकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो की चार प्रमुख लाइनों पर तड़के 3:30 बजे से ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, आयोजकों के सौजन्य से पंजीकृत प्रतिभागियों को मेट्रो में आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

इन चार लाइनों पर तड़के शुरू होगी सेवा