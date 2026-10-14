दिल्ली हाफ मैराथन: रविवार को तड़के 3:30 बजे से चलेंगी रेड, येलो, ब्लू व वायलट लाइन की मेट्रो, मिलेगी ये सुविधा
धावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बिब (Bib) के साथ विशेष क्यूआर कोड वाले रिस्ट बैंड आयोजकों से इकट्ठा कर लें.
Published : October 14, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार 18 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली 'वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026' के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा निर्णय लिया है. इस मैराथन में भाग लेने वाले धावकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो की चार प्रमुख लाइनों पर तड़के 3:30 बजे से ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, आयोजकों के सौजन्य से पंजीकृत प्रतिभागियों को मेट्रो में आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
इन चार लाइनों पर तड़के शुरू होगी सेवा
डीएमआरसी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के अनुसार, 18 अक्टूबर को चार लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 03:30 बजे पहली मेट्रो ट्रेन छूटेगी.
- रेड लाइन (लाइन-1): रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा
- येलो लाइन (लाइन-2): समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम
- ब्लू लाइन (लाइन-3/4): द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी / वैशाली
- वायलट लाइन (लाइन-6): कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़)
- अन्य सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं रविवार की सामान्य समय सारणी (टाइम टेबल) के अनुसार ही उपलब्ध रहेंगी.
रविवार के लिए मेट्रो परिचालन का समय और फ्रीक्वेंसी
चारों चुनिंदा लाइनों पर तड़के परिचालन की फ्रीक्वेंसी इस समय-सारणी के अनुसार रहेगी. सुबह 03:30 बजे से 04:15 बजे तक: हर 15 मिनट के अंतराल पर, उसके बाद सुबह 04:15 बजे से 06:00 बजे तक हर 20 मिनट के अंतराल पर और सुबह 06:00 बजे के बाद: सभी लाइनों पर रविवार की नियमित टाइम टेबल के अनुसार.
Early Resumption of Metro Services on Red Line, Yellow Line, Blue Line and Violet Line on 18th October, 2026 (Sunday) for Vedanta Delhi Half Marathon 2026. @DelhiHM_ #DelhiMetro https://t.co/AFNdBuT4r4— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 14, 2026
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प्रतिभागियों के लिए फ्री राइड और विशेष सुविधाएं
मैराथन आयोजकों की ओर से धावकों के आने-जाने का मेट्रो किराया प्रायोजित किया जा रहा है. इसके लिए डीएमआरसी ने आवश्यक संख्या में क्यूआर टिकट उपलब्ध कराए हैं. धावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बिब (Bib) के साथ विशेष क्यूआर कोड वाले रिस्ट बैंड आयोजकों से इकट्ठा कर लें. इसके अलावा, जेएलएन स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ और जंगपुरा जैसे महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों पर धावकों के मार्गदर्शन के लिए आयोजकों की ओर से स्वयंसेवक (वोलंटियर्स) भी तैनात किए जाएंगे.
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