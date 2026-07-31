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हज 2027 के लिए 2706 हज यात्रियों का चयन, अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की ओर से हज सफर 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है. हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज-2027 के लिए ऑनलाइन कुर्रा (लॉटरी) के माध्यम से देशभर से लगभग 1,22,000 हज यात्रियों का चयन किया गया है. इसी क्रम में दिल्ली राज्य के कुल 2706 हज आवेदकों का हज यात्रा के लिए चयन हुआ है. दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने चयनित सभी हज यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी हज-2027 के सभी यात्रियों को समय पर हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने ऑनलाइन चयन प्रक्रिया को लेकर बताया, चयनित 2706 हज यात्रियों में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 440, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 34, बैकलॉग श्रेणी में 81 और सामान्य श्रेणी में 2151 यात्रियों का चयन किया गया है.

उन्होंने बताया कि चयनित सभी हज यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये प्रति व्यक्ति की अग्रिम हज राशि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा कराना अनिवार्य है. निर्धारित तिथि तक अग्रिम राशि जमा न करने पर हज सीट निरस्त की जा सकती है.

अग्रिम राशि जमा करने के बाद हज आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी पर हस्ताक्षर कर, उस पर सफेद पृष्ठभूमि वाला रंगीन फोटो चिपकाकर, शपथ-पत्र, कैंसिल चेक, पासपोर्ट की फोटोप्रति, निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर हज मंजिल स्थित दिल्ली स्टेट हज कमेटी कार्यालय में जमा करना होगा. हालांकि, इसके लिए हज यात्रियों को अलग से सूचना दी जाएगी. हज-2027 के लिए दिल्ली राज्य से कुल 5306 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि दिल्ली की मुस्लिम आबादी के अनुपात के अनुसार राज्य का हज कोटा 1241 है. चयनित कुल 2706 हज यात्रियों में से 1465 यात्रियों का चयन अन्य राज्यों के अवशिष्ट (शेष) हज कोटे से प्राप्त अतिरिक्त सीटों के माध्यम से किया गया है.