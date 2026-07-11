ETV Bharat / state

द‍िल्‍ली: पुलिस के हत्‍थे चढ़ा शातिर वाहन चोर, चोरी के चार दोपहिया वाहन बरामद; तीन थानों के केस सुलझे

नई दिल्‍ली: दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी एक बार फिर रंग लाई है. दक्षिण जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर (ऑटो लिफ्टर) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी के चार दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. इन बरामदगी के साथ अंबेडकर नगर, तिगड़ी और महरौली थाना क्षेत्र में दर्ज कई वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा हुआ है. दक्षिण जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है.

पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर मोहम्मद कासिम उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है. आरोपी की निशानदेही पर कुल चार चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिनमें एक टीवीएस मोपेड, दो हीरो स्प्लेंडर और एक होंडा एक्टिवा शामिल है. घटना 9 जुलाई की है, जब पुलिस टीम जी-ब्लॉक, दक्षिणपुरी इलाके में नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक युवक टीवीएस मोपेड को संदिग्ध हालत में धक्का देकर ले जाता दिखाई दिया. पूछताछ के दौरान वह वाहन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

नशे की लत के लिए जुटाता था पैसे

वाहन का सत्यापन करने पर पता चला कि यह अंबेडकर नगर थाने में दर्ज ई-एफआईआर के तहत चोरी का वाहन है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने तीन अन्य चोरी के दोपहिया वाहन भी बरामद कराए. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनसान जगहों और रिहायशी इलाकों में खड़े बिना निगरानी वाले दोपहिया वाहनों को निशाना बनाता था. चोरी किए गए वाहनों को बेचकर वह नशे और शराब की लत पूरी करने के लिए पैसे जुटाता था.