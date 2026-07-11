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द‍िल्‍ली: पुलिस के हत्‍थे चढ़ा शातिर वाहन चोर, चोरी के चार दोपहिया वाहन बरामद; तीन थानों के केस सुलझे

दक्षिण जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर (ऑटो लिफ्टर) को गिरफ्तार किया है.

Auto lifter arrested
शातिर वाहन चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 12:21 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी एक बार फिर रंग लाई है. दक्षिण जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर (ऑटो लिफ्टर) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी के चार दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं. इन बरामदगी के साथ अंबेडकर नगर, तिगड़ी और महरौली थाना क्षेत्र में दर्ज कई वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा हुआ है. दक्षिण जिले के अंबेडकर नगर थाना पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है.

पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर मोहम्मद कासिम उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है. आरोपी की निशानदेही पर कुल चार चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिनमें एक टीवीएस मोपेड, दो हीरो स्प्लेंडर और एक होंडा एक्टिवा शामिल है. घटना 9 जुलाई की है, जब पुलिस टीम जी-ब्लॉक, दक्षिणपुरी इलाके में नियमित गश्त कर रही थी. इसी दौरान एक युवक टीवीएस मोपेड को संदिग्ध हालत में धक्का देकर ले जाता दिखाई दिया. पूछताछ के दौरान वह वाहन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

नशे की लत के लिए जुटाता था पैसे

वाहन का सत्यापन करने पर पता चला कि यह अंबेडकर नगर थाने में दर्ज ई-एफआईआर के तहत चोरी का वाहन है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने तीन अन्य चोरी के दोपहिया वाहन भी बरामद कराए. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनसान जगहों और रिहायशी इलाकों में खड़े बिना निगरानी वाले दोपहिया वाहनों को निशाना बनाता था. चोरी किए गए वाहनों को बेचकर वह नशे और शराब की लत पूरी करने के लिए पैसे जुटाता था.

नियमित पेट्रोलिंग से चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार

आरोपी पहले भी वाहन चोरी और स्नैचिंग के मामलों में शामिल रह चुका है. डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि अंबेडकर नगर थाना पुलिस की सतर्कता और नियमित पेट्रोलिंग की वजह से आरोपी को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया. पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर तीन अन्य चोरी के दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए. इस कार्रवाई से अंबेडकर नगर, तिगड़ी और महरौली थाना क्षेत्र में दर्ज चार वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है. उन्होंने कहा कि दक्षिण जिला पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है और मामले में आगे की जांच जारी है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि नियमित पेट्रोलिंग और वाहन सत्यापन अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे ताकि वाहन चोरी जैसी वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

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