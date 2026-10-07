ETV Bharat / state

दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से जज हटे

दिल्ली जिमखाना क्लब खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे जस्टिस ने खुद को मामले से अलग कर लिया.

Delhi High court
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान ने खुद को मामले से अलग कर लिया है. जज ने मामले को ऐसी बेंच के समक्ष भेजने को कहा है, जिसमें वह स्वयं शामिल न हों. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

इस मामले में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना , दूसरी क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन और तीसरी दिल्ली जिमखाना क्लब ने दायर की है. बता दें कि 22 मई को भूमि और संपदा कार्यालय के इस्टेट अफसर ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 जून तक भूमि खाली करने को कहा था. खुराना ने कहा है कि उसकी याचिका का क्लब के पांच सौ सदस्य समर्थन करते हैं जिन्होंने स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के जरिये याचिका दायर की है.

बता दें कि 26 मई को हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने केंद्र सरकार की इस सूचना पर गौर किया था कि खाली करने की कोई भी कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद ही की जाएगी.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा. ये कहना सही नहीं है कि जिमखाना क्लब का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले रही है. उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ऐसे में केंद्र के नोटिस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है.

दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र सरकार ने भी दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. केंद्र सरकार ने कहा है कि जिमखाना क्लब प्रधानमंत्री आवास और दूसरे महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों के पास है. केंद्र सरकार ने कहा है कि रक्षा और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए जिमखाना क्लब की भूमि की जरूरत है.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
दिल्ली जिमखाना क्लब
DELHI GYMKHANA CLUB
DELHI GYMKHANA CLUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.