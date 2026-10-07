ETV Bharat / state

दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से जज हटे

दिल्ली हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान ने खुद को मामले से अलग कर लिया है. जज ने मामले को ऐसी बेंच के समक्ष भेजने को कहा है, जिसमें वह स्वयं शामिल न हों. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.