दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से जज हटे
दिल्ली जिमखाना क्लब खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे जस्टिस ने खुद को मामले से अलग कर लिया.
Published : October 7, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान ने खुद को मामले से अलग कर लिया है. जज ने मामले को ऐसी बेंच के समक्ष भेजने को कहा है, जिसमें वह स्वयं शामिल न हों. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
इस मामले में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना , दूसरी क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन और तीसरी दिल्ली जिमखाना क्लब ने दायर की है. बता दें कि 22 मई को भूमि और संपदा कार्यालय के इस्टेट अफसर ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 जून तक भूमि खाली करने को कहा था. खुराना ने कहा है कि उसकी याचिका का क्लब के पांच सौ सदस्य समर्थन करते हैं जिन्होंने स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के जरिये याचिका दायर की है.
बता दें कि 26 मई को हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने केंद्र सरकार की इस सूचना पर गौर किया था कि खाली करने की कोई भी कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद ही की जाएगी.
STORY | Delhi HC judge recuses self from hearing Delhi Gymkhana Club eviction case Delhi High Court judge Justice Prateek Jalan on Wednesday recused himself from hearing a lawsuit over the Centre's proceedings against the Delhi Gymkhana Club for its eviction from the 27.3-acre premises on Safdarjung Road here. Justice Jalan directed that the lawsuit by the Delhi Gymkhana Club Ltd Staff Welfare Association be listed before another bench on Friday. "I am going to recuse from this matter. There are matters where one does not trust one's own judgement," Justice Jalan said. "There is too much personal involved. I will feel more comfortable of someone else heard it," he further observed. Gymkhana member Vijay Khurana and Delhi Gymkhana Club Ltd Staff Welfare Association have filed separate lawsuits against the Land and Development Office (L&DO)'s May 22 order terminating the colonial-era club's perpetual lease deed and asking it to return its land by June 5 on grounds of "strengthening and securing defence infrastructure". Khurana's lawsuit is stated to be supported by more than 500 club members. READ: https://t.co/peR0z5C1TS— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा. ये कहना सही नहीं है कि जिमखाना क्लब का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले रही है. उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ऐसे में केंद्र के नोटिस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है.
दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र सरकार ने भी दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. केंद्र सरकार ने कहा है कि जिमखाना क्लब प्रधानमंत्री आवास और दूसरे महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों के पास है. केंद्र सरकार ने कहा है कि रक्षा और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए जिमखाना क्लब की भूमि की जरूरत है.
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