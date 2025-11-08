ETV Bharat / state

मथुरा में 2 श्रद्धालुओं की मौत; बुजुर्ग ने बांके बिहारी मंदिर परिसर में तोड़ा दम, दूसरे श्रद्धालु की प्रेम मंदिर के सामने गई जान

अस्पताल में मौजूद परिवार के लोग. ( Photo Credit; Police )

मथुरा : दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु की मौत हो गई. गेट नंबर एक पर तबीयत बिगड़ने पर श्रद्धालु को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना शनिवार की है. वहीं शुक्रवार को भी गुजरात का एक श्रद्धालु प्रेम मंदिर के सामने बेहोश हो गया था. उसकी भी जान चली गई थी. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले अखिल माथुर (68) परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे. वह शनिवार को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद निकास द्वार एक पर बैठकर आराम कर रहे थे. परिवार के लोग लेकर पहुंचे अस्पताल. (Video Credit; Police) 5 साल से थी दिल की बीमारी : एसपी सिटी ने बताया कि गेट पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया. परिवार के लोग बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर दिल्ली चले गए. अखिल पिछले 5 साल से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे.