दिल्ली में कितने बजे तक जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानिए टाइमिंग और नियम

नई दिल्ली: दिल्ली में हर साल दिवाली से पहले प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनकर उभरती है. इस बार भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं. कब से कब पटाखे जला सकेंगे इसकी टाइमिंग निर्धारित की गई है. नियम बनाए गए हैं. आइए इन्हें जानते हैं.

दीपावली से पहले दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है. कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया. धनतेरस की सुबह लोगों की आंखें खुली तो आसमान में धुंध नजर आई और हवा में प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया. चिंताजनक स्थिति के बीच शुक्रवार को CAQM (Commission for Air Quality Management) की 25वीं बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए.

इस बैठक में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है.

दिल्ली में पटाखे जलाने का समय

CAQM ने ये भी कहा कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन पटाखों का उपयोग केवल सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही करने की अनुमति है. बेरियम यौगिकों या लड़ी जैसी प्रतिबंधित सामग्रियों का उपयोग या बिक्री सख्त वर्जित है.