दिल्ली में कितने बजे तक जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानिए टाइमिंग और नियम
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. वहीं इन पटाखों के उपयोग का समय भी निर्धारित किया गया है.
Published : October 18, 2025 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में हर साल दिवाली से पहले प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनकर उभरती है. इस बार भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं. कब से कब पटाखे जला सकेंगे इसकी टाइमिंग निर्धारित की गई है. नियम बनाए गए हैं. आइए इन्हें जानते हैं.
दीपावली से पहले दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है. कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया. धनतेरस की सुबह लोगों की आंखें खुली तो आसमान में धुंध नजर आई और हवा में प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया. चिंताजनक स्थिति के बीच शुक्रवार को CAQM (Commission for Air Quality Management) की 25वीं बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए.
25th meeting of the full Commission was held today i.e. 17.10.2025, under the Chairmanship of Sh. Rajesh Verma, Chairperson, CAQM.
इस बैठक में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है.
दिल्ली में पटाखे जलाने का समय
CAQM ने ये भी कहा कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन पटाखों का उपयोग केवल सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच ही करने की अनुमति है. बेरियम यौगिकों या लड़ी जैसी प्रतिबंधित सामग्रियों का उपयोग या बिक्री सख्त वर्जित है.
सीएक्यूएम ने बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के आदेश का जिक्र किया. जिसमें 18 से 20 अक्टूबर तक केवल एनसीआर में कुछ चुनी हुई जगहों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है, जिन्हें डीसी/डीएम द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया गया है.
वहीं CAQM की ओर से दिए बयान में ये भी कहा गया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तक ही सीमित रहेगी और बाहर से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से बिक्री या खरीद प्रतिबंधित रहेगी.
CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे. ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि बिना पटाखे जलाए ही दिल्ली में एयर क्वालिटी इतने खतरनाक स्तर पर है. ऐसे में पटाखे जलाने के बाद दिल्ली की क्या हालत होगी.
