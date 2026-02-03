ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर फिलहाल लगाया ब्रेक, कमिटी के फैसले तक नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस

फीस बढ़ोतरी पर रेखा सरकार ने किया साफ- कहा नया फीस कानून अब 2026-27 से लागू मौजूदा सेशन में पिछली फीस ही स्कूलों से वसूलेंगे.

फीस बढ़ोतरी पर फिलहाल ब्रेक, कमिटी के फैसले तक नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस
फीस बढ़ोतरी पर फिलहाल ब्रेक, कमिटी के फैसले तक नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 11:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रही उलझन पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेटरी कमिटी (SLFRC) फीस तय नहीं करती, तब तक किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. नया फीस कानून अब सीधे तौर पर सेशन 2026-27 से लागू होगा, जबकि मौजूदा सेशन में स्कूल पिछली फीस ही वसूलेंगे.

2025-26 में क्यों लागू नहीं हो सका नया फीस कानून:
दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2025 में ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन-ट्रांसपेरेंसी इन फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, 2025’ को अधिसूचित किया था और इसे सेशन 2025-26 से लागू माना गया. लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून 10 दिसंबर 2025 से प्रभाव में आया, ऐसे में समय पर जरूरी समितियों का गठन संभव नहीं हो पाया. इसी वजह से 2025-26 के लिए फीस तय करने की प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं थी.



अब क्या होगा? सरकार का नया आदेश:
एलजी वीके सक्सेना के आदेश से जारी निर्देशों के अनुसार हर स्कूल को आदेश की तारीख से 10 दिन के अंदर SLFRC बनानी होगी, कमिटी को 14 दिन के अंदर अगले तीन साल के लिए फीस का प्रस्ताव देना होगा, नियमों का पालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ प्रशासनिक और नियामक कार्रवाई होगी और यह पूरी प्रक्रिया सेशन 2026-27 से शुरू होने वाले तीन साल के ब्लॉक के लिए लागू होगी.



मौजूदा सेशन में कितनी फीस ली जाएगी:
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले सेशन में फीस नहीं बढ़ेगी. जब तक तीन साल के ब्लॉक के लिए फीस तय नहीं हो जाती, तब तक स्कूल पिछले सेशन (1 अप्रैल 2025 से लागू) वाली फीस ही लेंगे. आशीष सूद ने कहा कि फीस एक्ट को पटरी से उतारने की कोशिश करने वालों को सरकार की जीत से जवाब मिला है. उनका कहना है कि अब कानून का रास्ता साफ हो गया है और लगभग 1200-1300 स्कूलों ने अपनी फीस कमिटी बना ली है.



फीस को लेकर उलझन कैसे बढ़ी:
अप्रैल 2025 में कई निजी स्कूलों ने पहले ही फीस बढ़ा दी थी. बाद में सरकार ने कानून लागू कर कमिटी बनाने और फीस तय करने का निर्देश दिया. सेशन खत्म होने की कगार पर स्कूलों ने इसे अव्यावहारिक बताया और कोर्ट का रुख किया. इससे अभिभावक असमंजस में रहे कि बढ़ी हुई फीस वैध है या नहीं बढ़ी हैं.



AAP का सरकार पर हमला:
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ा ली, लेकिन सरकार एक भी स्कूल से फीस कम नहीं करा सकी. उनका आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकार कर लिया कि वह बढ़ी हुई फीस पर नए कानून का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे स्कूलों की मनमानी पर सरकारी मुहर लग गई है.


दिल्ली के मिडिल क्लास पैरेंट्स से बड़ा धोखा -सौरभ भारद्वाज

वहीं आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेपी सरकार का तथाकथित “मास्टर स्ट्रोक” एक्ट, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, दिल्ली के मिडिल क्लास पैरेंट्स के साथ एक बड़ा फ साबित हुआ है. आज बीजेपी की दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट घोषणा की कि उनका “The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025” वर्तमान 2025-26 अकादमिक सेशन में प्राइवेट स्कूलों की exorbitantly बढ़ाई गई फीस को नियंत्रित, कम या रिवूयू नहीं करेगा.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की जनता से कुछ बातों को याद रखते हुए ध्यान देने की अपील की.

ये भी पढ़ें :

शाहबाद डेयरी की स्कूल 5 साल में खंडहर बनी!, स्वाति मालीवाल और मंत्री आशीष सूद ने किया अलग-अलग निरीक्षण

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा-निजी स्कूलों और सरकार में सांठगांठ, न फीस वापस-न स्कूलों पर कार्रवाई

TAGGED:

SCHOOL FEE HIKE PUT ON HOLD FOR NOW
DELHI MINISTER ASHISH SOOD
NEW ORDER ON DELHI SCHOOL FEES
दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर ब्रेक
SCHOOL FEE HIKE PUT ON HOLD FOR NOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.