दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर फिलहाल लगाया ब्रेक, कमिटी के फैसले तक नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस

नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रही उलझन पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेटरी कमिटी (SLFRC) फीस तय नहीं करती, तब तक किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. नया फीस कानून अब सीधे तौर पर सेशन 2026-27 से लागू होगा, जबकि मौजूदा सेशन में स्कूल पिछली फीस ही वसूलेंगे.

2025-26 में क्यों लागू नहीं हो सका नया फीस कानून:

दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2025 में ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन-ट्रांसपेरेंसी इन फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, 2025’ को अधिसूचित किया था और इसे सेशन 2025-26 से लागू माना गया. लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून 10 दिसंबर 2025 से प्रभाव में आया, ऐसे में समय पर जरूरी समितियों का गठन संभव नहीं हो पाया. इसी वजह से 2025-26 के लिए फीस तय करने की प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं थी.





अब क्या होगा? सरकार का नया आदेश:

एलजी वीके सक्सेना के आदेश से जारी निर्देशों के अनुसार हर स्कूल को आदेश की तारीख से 10 दिन के अंदर SLFRC बनानी होगी, कमिटी को 14 दिन के अंदर अगले तीन साल के लिए फीस का प्रस्ताव देना होगा, नियमों का पालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ प्रशासनिक और नियामक कार्रवाई होगी और यह पूरी प्रक्रिया सेशन 2026-27 से शुरू होने वाले तीन साल के ब्लॉक के लिए लागू होगी.





मौजूदा सेशन में कितनी फीस ली जाएगी:

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले सेशन में फीस नहीं बढ़ेगी. जब तक तीन साल के ब्लॉक के लिए फीस तय नहीं हो जाती, तब तक स्कूल पिछले सेशन (1 अप्रैल 2025 से लागू) वाली फीस ही लेंगे. आशीष सूद ने कहा कि फीस एक्ट को पटरी से उतारने की कोशिश करने वालों को सरकार की जीत से जवाब मिला है. उनका कहना है कि अब कानून का रास्ता साफ हो गया है और लगभग 1200-1300 स्कूलों ने अपनी फीस कमिटी बना ली है.





फीस को लेकर उलझन कैसे बढ़ी:

अप्रैल 2025 में कई निजी स्कूलों ने पहले ही फीस बढ़ा दी थी. बाद में सरकार ने कानून लागू कर कमिटी बनाने और फीस तय करने का निर्देश दिया. सेशन खत्म होने की कगार पर स्कूलों ने इसे अव्यावहारिक बताया और कोर्ट का रुख किया. इससे अभिभावक असमंजस में रहे कि बढ़ी हुई फीस वैध है या नहीं बढ़ी हैं.