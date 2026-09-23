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दिल्ली सरकार ने नए चालान सिस्टम पर लगाई रोक, मंत्री ने कहा- अधिवक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बुधवार को 14 सितंबर को जारी नई चालान प्रणाली अधिसूचना के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया. यह कदम अधिवक्ताओं की समन्वय समिति की ओर से संशोधित तंत्र से संबंधित मुद्दों पर उठाई गई आपत्तियों के बाद उठाया गया. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं की तरफ से उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है और उनसे मिले अभ्यावेदन की परिवहन विभाग जांच करेगा. नई चालान प्रणाली के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर अधिवक्ताओं से अभ्यावेदन मिले हैं, जिसे परिवहन विभाग को जांच के लिए भेजा जा रहा है. इसे दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संज्ञान में भी लाया जाएगा.

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि परिवहन विभाग को 14 सितंबर, 2026 की अधिसूचना के कार्यान्वयन को अगले विचार-विमर्श तक स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है. यह घटनाक्रम दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की ओर से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के संशोधित नियम 167 पर आपत्ति जताने के बाद सामने आया है, जिसमें विवादित यातायात चालानों के निपटारे का प्रावधान है. इससे पहले 20 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में समिति ने कहा था कि संशोधित नियम के अनुसार, चालान प्राप्त करने वाला व्यक्ति या तो राशि स्वीकार करके भुगतान कर सकता है या चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ निर्धारित प्राधिकारी के सामने इसे चुनौती दे सकता है.

समिति ने प्रस्तुत किए अभ्यावेदन: समिति ने विशेष रूप से उस प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, जिसके तहत चालान को चुनौती देने वाले व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में जाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा. समिति के अनुसार, संशोधित व्यवस्था राज्य सरकार को चालान निवारण के लिए अधिकारियों को नामित करने का अधिकार भी देती है. समिति ने कहा कि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला परिवहन एवं प्रवर्तन कार्यालयों के अधिकारियों सहित कई अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है. तब समिति ने कहा कि उसने पहले भी इस मामले को दिल्ली सरकार के सामने उठाया था और 27 अगस्त और 7 सितंबर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे.

बैठक में मिला था आश्वासन: समिति ने कहा कि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला परिवहन एवं प्रवर्तन कार्यालयों के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया था. उसने पहले इस मामले को दिल्ली सरकार के समक्ष उठाया था और 27 अगस्त और 7 सितंबर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे. समिति ने आगे कहा कि कानून एवं न्याय मंत्री के साथ हुई बैठकों में आश्वासन दिया गया था कि केंद्रीय सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने तक एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव लागू नहीं किया जाएगा.