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दिल्ली सरकार के मंत्री ने किया अगले 5 वर्षों में यमुना के साफ होने का दावा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर किया जा रहा काम

दिल्ली की पूर्व सरकारों ने यमुना जी की सफाई के लिए नहीं किया काम वही दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बात करते हुए प्लांट के निरीक्षण के बाद कहा कि दिल्ली में यमुना जी की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है. पिछले 25 सालों से जो सरकारे रही है वह लगातार आश्वासन देते रही है कि हम यमुना को सफाई करने की तरफ कदम उठा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित CETP प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काे ट्रीट हो रहे पानी का जायजा लिया और पानी के क्वालिटी की हर पैमाने पर जांच की. इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड के कई अधिकारी साथ ही DSIIDC की अधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस प्लांट में और बेहतर और अधिक मात्रा में पानी के ट्रीटमेंट के लिए इसे अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा मात्रा में पानी का ट्रीटमेंट किया जा सके.

यमुना को साफ करने के लिए रेखा सरकार प्रतिबद्ध

वहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने इस 5 साल के टेन्योर में यमुना को साफ करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है की अलग-अलग इलाके से जो सीवर का पानी आ रहा है उसे प्योर रूप से ट्रीट किया जाए उसके लिए जितने भी STP प्लांट और CETP प्लांट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है ताकि गंदे पानी को ट्रीट करने के कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत है उसे बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन करना है उसे किया जाएगा.

जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी उसे अपग्रेड किया जाएगा

जहां STP प्लांट या CETP प्लांट नहीं हैं वहां भी बनाया जाएगा. यमुना को साफ करने के लिए जो भी प्रयास संभव हो सकता है उन सभी चीजों को किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हर 2 साल के बाद बदली जा रही है इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी उसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि सीवेज का पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रीट हो सके जो पानी ट्रीटमेंट का एमजीडी है उसे बढ़ाया जाए. ताकि हमारी यमुना 5 सालों के अंदर साफ और स्वच्छ हो सके.

यमुना को साफ करने के लिए रेखा सरकार प्रतिबद्ध -मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)

अधिकारियों को मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने को दिए निर्देश

वहीं हम आपको बता दे कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में यमुना नदी में जा रहे औद्योगिक कचरे और CETP (Common Effluent Treatment Plant) प्लांट्स की स्थिति का जायजा लिया. इस औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.CETP प्लांट्स की कार्यप्रणाली को परखने के लिए निरीक्षण किया गया, ताकि यमुना जल को साफ करने में कोई बाधा ना आए.

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