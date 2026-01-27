बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन, दिल्ली सरकार ने सीजीटीएमएसई के साथ किया करार
सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा की गई थी.
Published : January 27, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (MSE) के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने छोटे कारोबारियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (CGTMSE) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इसके तहत अब दिल्ली के उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे (कोलैटरल फ्री) 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा.
95 प्रतिशत तक की मिलेगी गारंटी
दिल्ली सचिवालय में इस समझौते के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका सुरक्षा चक्र है. आमतौर पर बैंक बिना गारंटी के ऋण देने में कतराते हैं, लेकिन इस करार के बाद ऋण का जोखिम सरकार और ट्रस्ट मिलकर उठाएंगे. योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में 95 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. छोटे उद्यमों के लिए 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई द्वारा और 20 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
महिला उद्यमियों और अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता
दिल्ली सरकार ने इस योजना में सामाजिक समावेशन का भी ध्यान रखा है. महिला उद्यमियों और 'अग्निवीरों' द्वारा शुरू किए गए एमएसएमई को विशेष रियायत दी गई है. इनके लिए 90 प्रतिशत गारंटी ट्रस्ट देगा और 5 प्रतिशत की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार उठाएगी. सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख तक के लोन पर 85 प्रतिशत ट्रस्ट और 10 प्रतिशत सरकार की गारंटी होगी.
इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, खुदरा व्यापार और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय उद्यमियों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा.
दिल्ली के Micro और Small Enterprises के लिए हमारी सरकार ने बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन की व्यवस्था सुनिश्चित की है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 27, 2026
अक्सर छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण मिलने में कठिनाई होती है, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने CGTMSE के साथ MoU कर इसका स्थायी समाधान कर दिया है।
इससे न… pic.twitter.com/tHJ8dYDAyM
आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति
इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पहल से दिल्ली में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे. अक्सर नए विचार होने के बावजूद युवाओं के पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती, जिससे उनका व्यवसाय शुरू नहीं हो पाता. अब सरकार के इस करार से बैंकों का जोखिम कम होगा और वे आसानी से ऋण वितरित कर सकेंगे. इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि राजधानी में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
क्या है सीजीटीएमएसई ?
बता दें कि सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई थी. यह संस्था छोटे उद्यमों को बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज दिलाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है. वर्तमान में सीजीटीएमएसई देशभर में 276 सदस्य ऋण संस्थानों के साथ कार्य कर रही है. इसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो 9.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है. वित्त वर्ष 2025 में ही इस संस्था ने 27 लाख ऋण खातों की गारंटी जारी की है, जिनकी कुल राशि 3.05 लाख करोड़ रुपये रही. इस योजना के अंतर्गत निर्माण, सेवाएं, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं. दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कुल 50 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध रूप से सीजीटीएमएसई के साथ जोड़े जाने की भी संभावना है.
