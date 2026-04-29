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जीटीबी अस्पताल में शुरू होगा पीडियाट्रिक इमरजेंसी FNB कोर्स, हर साल 2 सीटें

दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर अस्‍पताल (GTB Hospital) में पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन में फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है।

GTB hospital to start Paediatric emergency fnb course
जीटीबी अस्पताल में शुरू होगा पीडियाट्रिक इमरजेंसी FNB कोर्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 12:29 PM IST

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नई दिल्ली: बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी अस्पताल) में पीडियाट्रिक्स (इमरजेंसी मेडिसिन) में एफएनबी (फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड) कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है. इस सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स में हर वर्ष दो सीटें निर्धारित की गई हैं, जिससे गंभीर स्थिति में आने वाले बच्चों को बेहतर और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हर वर्ष लगभग 30,000 से लेकर 35,000 मरीजों का इलाज किया जाता है. इसके मद्देनजर पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन में सुपर-स्पेशलिटी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.

क्‍या होंगे फायदे

नए कोर्स से इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के इमरजेंसी इलाज में भी मदद मिलेगी. दो साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स एफएनबी (फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड) कार्यक्रम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस (एनबीई) के अंतर्गत संचालित होता है.यह दो वर्ष का पोस्ट-एमडी सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स है और वरिष्ठ रेजिडेंसी के समकक्ष है. प्रशिक्षुओं को मौजूदा रिक्त वरिष्ठ रेजिडेंट पदों की जगह समायोजित किया जाएगा.इससे उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा.

यह फैसला दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मजबूत करने और उन्नत चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है.

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