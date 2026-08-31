दिल्ली में ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए नई योजना पर काम कर रही सरकार, एसडीएम कोर्ट और परिवहन कार्यालय में करा सकेंगे निपटारा
दिल्ली सरकार ट्रैफिक चालानों को सेटल करने का अधिकार एसडीएम कोर्ट और परिवहन कार्यालय को देने की तैयारी कर रही. वकील इसका कर रहे विरोध
Published : August 31, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के लगातार लंबित रहने की बड़ी समस्या कई वर्षों से बनी हुई है. मौजूदा समय में भी दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से ज्यादा चालान लंबित हैं. सरकार द्वारा चालानों के निपटारे के लिए कोर्ट के अलावा लोक अदालतों, ईवनिंग कोर्ट और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की भी व्यवस्था की गई, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का बोझ अब तक कम नहीं हो पाया है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली के चौराहों पर बड़ी संख्या में कैमरे लगे हुए हैं जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ऑनलाइन चालान काट देते हैं. इसका कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है. इसकी वजह से चालान लंबित पड़े रहते हैं.
इतना ही नहीं कई बार लोग कम पैसे में चालान भुगतान कराने के लिए लोक अदालत के इंतजार में भी रहते हैं. इसलिए अब दिल्ली सरकार ट्रैफिक चालानों को सेटल करने का अधिकार एसडीएम कोर्ट को देने की तैयारी कर रही है. इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी चालान जमा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है. इससे लोगों को लोक अदालत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही ईवनिंग कोर्ट व वीकेंड कोर्ट के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत पड़ेगी. एसडीएम कोर्ट वाली व्यवस्था को लेकर वकीलों को आपत्ति है.
भ्रष्टाचार की संभवाना बढ़ जाएगी
कड़कड़डूमा कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष भदौरिया का कहना है कि चालान भुगतान की प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है. इसका अधिकार कोर्ट के पास ही रहना चाहिए. दिल्ली सरकार एसडीएम कोर्ट को जो ट्रैफिक चालान भुगतान करने की पावर देने जा रही है वह गलत है. इससे वकीलों का काम कम होगा. साथ ही कोर्ट से काम एसडीएम कोर्ट के पास जाने से वहां भ्रष्टाचार की संभवाना बढ़ जाएगी. वहां भी चालान का भुगतान कराना आसान नहीं होगा.
जिला अदालतों में ही कोर्ट का समय बढ़ाना चाहिए
एसडीएम कोर्ट में पहले से ही बहुत काम होता है. इसलिए सरकार को एसडीएम कोर्ट में ट्रैफिक चालान भुगतान की व्यवस्था लागू करने की जगह जिला अदालतों में ही कोर्ट का समय बढ़ाना चाहिए. कोर्ट की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए. यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उचित कदम होगा. इससे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी दखल नहीं होगा और ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए लोगों को सहूलियत भी मिल जाएगी.
सरकार क्या कर रही तैयारी
दिल्ली सरकार योजना के अनुसार 13 जिलों के 39 एसडीएम को ट्रैफिक चालान भुगतान करने की पावर देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में भी सरकार को बदलाव करने होंगे. दिल्ली विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद छह महीने के अंदर इस योजना को लागू करना होगा. नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक अपने नजदीकी एसडीएम या परिवहन कार्यालय में जाकर लंबित चालान का भुगतान कर सकेंगे. इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से जोड़ा जाएगा. चालान का भुगतान होते ही इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपडेट हो जाएगी और संबंधित चालान पोर्टल से हट जाएगा. नई व्यवस्था का उद्देश्य इन मामलों का तेजी से निपटारा करना है.
दिल्ली में ट्रैफिक चालान के भुगतान की व्यवस्था
दिल्ली ट्रैफिक चालान कटने पर एक विकल्प पूरे जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान करने का रहता है. लेकिन, लोग कम से कम जुर्माने में चालान का निपटारा कराने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं. लोक अदालतों का आयोजन साल में पांच से छह बार ही हो पाता है. इसमें चार राष्ट्रीय लोक अदालत और एक दो ट्रैफिक की विशेष लोक अदालतें शामिल होती हैं. इसके अलावा दिल्ली में ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए ईवनिंग ट्रैफिक कोर्ट और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की भी व्यवस्था है. लेकिन, इसके लिए स्लॉट बुक कराना होता है. लेकिन, चालानों के बड़ी संख्या में लंबित होने की वजह से स्लॉट खुलते ही दो-दो महीने के लिए स्लॉट फुल हो जाते हैं, इससे लोगों को चालान के लिए स्लॉट लेना भी मुश्किल होता है. इसके लिए भी कई-कई महीने इंतजार करना पड़ता है. इसलिए चालानों की पेंडेंसी कम नहीं हो पाती है.
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