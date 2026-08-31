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दिल्ली में ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए नई योजना पर काम कर रही सरकार, एसडीएम कोर्ट और परिवहन कार्यालय में करा सकेंगे निपटारा

एसडीएम को ट्रैफिक चालान भुगतान करने की पावर देने की तैयारी ( ETV Bharat )