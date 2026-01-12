ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मुक्त हवा के लिए केंद्र के साथ दिल्ली सरकार की बैठक, दीर्घकालिक रणनीति पर जोर

नई दिल्ली: एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली-एनसीआर के 'एयरशेड' को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए एक समन्वित, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना रहा.

प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई

बैठक में औद्योगिक प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन 88 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं की है. इन इकाइयों के खिलाफ 23 जनवरी 2026 से तालाबंदी की कार्रवाई शुरू की जाएगी. हालांकि, यह संतोषजनक रहा कि एनसीआर के 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 227 पहले ही पीएनजी (PNG) पर स्थानांतरित हो चुके हैं.

यातायात और वाहन प्रदूषण पर 'स्मार्ट' प्रहार

वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मंत्री ने दिल्ली के 62 चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई. दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देने के लिए 3,350 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है, जिन्हें मेट्रो नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा. 31 जनवरी 2026 तक 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ई-ऑटो और बाइक टैक्सी के पायलट एकीकरण की योजना है. सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और भीड़भाड़ वाले समय को कम करने के लिए कार्यालयों के अलग-अलग समय पर विचार किया गया.