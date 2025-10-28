ETV Bharat / state

दिल्ली में एक नवंबर से बदलेगा वाहनों का नियम: जानिए किन वाहनों को मिलेगी एंट्री और किसे नहीं

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नया नियम लागू किया है. अब एक नवंबर से दिल्ली में सिर्फ खास गाड़ियां ही आ सकेंगी.

दिल्ली में बदला वाहनों का नियम
दिल्ली में बदला वाहनों का नियम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 1:47 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से मालवाहक वाहन प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संशोधित दिशा-निर्देश के तहत अब केवल स्वच्छ व पर्यावरण-अनुकूल मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से जारी इस आदेश में BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी गई है.

वहीं, BS-III और उससे नीचे के डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. हालांकि BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है. यानी कि BS-IV मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद बाद आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले पुराने वाहनों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी. दिल्ली पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग सभी सीमाओं पर सख्त निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश हैं. यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक निर्णायक व जरूरी पहल साबित हो सकता है.

एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति वाले वाहन

  • BS-VI मानक वाले सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) को प्रवेश मिलेगा.
  • CNG, LNG और इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा.
  • BS-IV मानक के वाणिज्यिक मालवाहक वाहन को केवल 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है.

दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध वाले वाहन

  • BS-III और उससे नीचे के मानक वाले सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (LGV, MGV, HGV) को प्रवेश नहीं मिलेगा.
  • BS-IV वाहनों को भी 31 अक्टूबर 2026 के बाद दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • अन्य राज्यों में पंजीकृत पुराने डीजल मालवाहक वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा.
  • एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल व 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर पहले से प्रतिबंध है.

सीएक्यूएम के विभागों को निर्देश

  • सीएक्यूएम ने ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली पुलिस सभी सीमाओं पर कड़े चेकिंग का निर्देश दिया है.
  • पहले आवश्यक वस्तुएं (जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज आदि) लाने वाले पुराने वाहन छूट पाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह छूट समाप्त कर दी गई है. इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारना व बॉर्डर पर वाहनों की भीड़ से प्रदूषण को कम करना है.

आप को बता दें कि सीएक्यूएम ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखते हुए ग्रैप 2 लागू किया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो दिवाली बाद से लगातार एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है. सीएक्यूएम पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लगातार ऐसे सुधारवादी कदम उठा रहा है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 28, 2025 at 1:54 PM IST

TAGGED:

GOODS VEHICLES ENTRY IN DELHI
DELHI BAN NON BS VI
COMMERCIAL VEHICLES ENTRY IN DELHI
AIR POLLUTION IN DELHI
NEW RULE FOR VEHICLES IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.