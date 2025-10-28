ETV Bharat / state

दिल्ली में एक नवंबर से बदलेगा वाहनों का नियम: जानिए किन वाहनों को मिलेगी एंट्री और किसे नहीं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से मालवाहक वाहन प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संशोधित दिशा-निर्देश के तहत अब केवल स्वच्छ व पर्यावरण-अनुकूल मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से जारी इस आदेश में BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी गई है.

वहीं, BS-III और उससे नीचे के डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. हालांकि BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है. यानी कि BS-IV मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद बाद आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले पुराने वाहनों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी. दिल्ली पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग सभी सीमाओं पर सख्त निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश हैं. यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक निर्णायक व जरूरी पहल साबित हो सकता है.

एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति वाले वाहन