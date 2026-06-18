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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निगम पार्षदों को मिली नई जिम्मेदारी, 12 जिलों के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली: मानसून और संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के 12 पार्षदों को विभिन्न जिलों की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) समितियों का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

नई नियुक्तियों के तहत अर्जुन पाल सिंह मारवाह को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, सुमन कुमार गुप्ता को पुरानी दिल्ली, सुमन कुमारी को उत्तर दिल्ली, मनीष चड्ढा को मध्य दिल्ली, वीना असिजा को मध्य-उत्तरी दिल्ली, सुषमा राठी को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, योगेश को बाहरी-उत्तरी दिल्ली, ऋतु गोयल को उत्तर-पश्चिम दिल्ली, बृजेश सिंह को उत्तर-पूर्वी दिल्ली, नीलम को पूर्वी दिल्ली, धर्मवीर को दक्षिणी दिल्ली और शिल्पा कौर को पश्चिमी दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह नियुक्तियां आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई हैं.

दिल्ली गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार ये पार्षद संबंधित जिलों में आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक सहयोग की भूमिका निभाएंगे. माना जा रहा है कि मानसून और संभावित आपदाओं को देखते हुए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.