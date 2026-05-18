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दिल्ली सरकार के 'मेट्रो मंडे' अभियान को मिल रहा जन समर्थन, ईंधन बचत और पॉल्यूशन दोनों के लिए बताया अच्छा

ईंधन की खपत कम करने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, दिल्लीवासी मना रहे 'मेट्रो मंडे'

दिल्ली सरकार के 'मेट्रो मंडे' अभियान को मिल रहा जन समर्थन
दिल्ली सरकार के 'मेट्रो मंडे' अभियान को मिल रहा जन समर्थन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 3:39 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा संकट और ईंधन की खपत कम करने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद, दिल्ली सरकार ने नागरिकों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो और बसों) का उपयोग करने, कारपूलिंग और मेट्रो से सफर करने की अपील की है. जिसका असर आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है और आम दिनों से ज्यादा लोग आज मेट्रो में सफर करते दिखाई दे रहे हैं.वही आज 'मेट्रो सोमवार' अभियान के तहत आम जनता को मेट्रो के सफर के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने हर सोमवार को लोगों से मेट्रो से यात्रा करने पर ज़ोर दिया है.

पीएम मोदी की अपील पर मेट्रो मंडे की पहल

आज सोमवार के दिन मेट्रो मंडे पहल के तहत ईटीवी भारत की टीम कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंची और यहां मेट्रो सफर करने वाले यात्रियों से बात की तो यात्री हर्षदीप सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार की यह पहल बहुत सराहनीय है. लोगों को रोज अपने दफ्तर या कहीं आने-जाने के लिए मेट्रो का सफर जरूर करना चाहिए. वहीं जब हम मेट्रो से उतरते हैं और अपने दफ्तर जाते हैं तब हमें कहीं आसपास जाने के लिए ईंधन संचालित गाड़ियों का प्रयोग ना कर साइकिल का प्रयोग करना चाहिए. इससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और ईंधन की भी बचत होगी साथ ही प्रदूषण भी नहीं होगा.

मेट्रो मंडे के की पहल को जनता का मिल रहा समर्थन (ETV Bharat)

इसके नियमित इंप्लीमेंटेशन की जरूरत

आशीष बताते हैं कि यह सरकार की अच्छी पहल है लेकिन इसका नियमित इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि लोग एक-दो दिन या नेता या मंत्री एक-दो दिन सफर कर रिल बनाएं और उसके बाद फिर से वही हाल हो जाए, इसलिए दिखावा नहीं होना चाहिए. यह अच्छी पहल है इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और लोगों को मेट्रो या आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफर करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके.

ज्यादा लोग करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल

यात्री राजेश मिश्रा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए. अब तो मेट्रो है इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. कहीं भी आने-जाने के लिए इससे पैसे की भी बचत होती है और हमारा सफर भी पूरा हो जाता है. अगर हम ऐसा करते हैं तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा वहीं प्रदूषण भी कम फैलेगा और ईंधन की भी बचत होगी.

मेट्रो मंडे को ईंधन बचत और पॉल्यूशन दोनों के लिए बताया अच्छा
मेट्रो मंडे को ईंधन बचत और पॉल्यूशन दोनों के लिए बताया अच्छा (ETV Bharat)

सरकार की पहल एक दिन से ज्यादा के लिए हो

दिल्लीवासी कपिल बताते हैं कि देखिए मैं फरीदाबाद से आ रहा हूं डायरेक्ट मेट्रो पकड़ और अपने गंतव्य तक पहुंच गया हूं. इस तरह सभी लोगों को भी मेट्रो का सफर करना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए इससे ईंधन बचेगा और लोगों को आने-जाने में भी सहूलियत होगी. वही विकास बताते हैं कि सरकार की यह पहल सिर्फ एक दिन मंडे को ही क्यों. मेट्रो से सफर लोगों को रोजाना करना चाहिए इससे ईंधन की काफी बचत होगी और सड़क पर ट्रैफिक भी कम लगेगा.

DMRC का 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर 24 अतिरिक्त फेरे लगाने का फैसला

हम आपको बता दे कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए मेट्रो मंडे की पहल की है जिसमें उन्होंने जनता के साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और नेताओं से यह अपील की है कि प्रत्येक सोमवार के दिन लोग अपने दफ्तर आने-जाने के लिए मेट्रो का प्रयोग करें.यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने और ईंधन बचाने में सहयोग के लिए डीएमआरसी (DMRC) ने हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर 24 अतिरिक्त फेरे लगाने का फैसला किया है.

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