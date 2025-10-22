ETV Bharat / state

"मॉडल छठ घाट बनेंगे, FIR वापस होंगी और पुष्प वर्षा कराई जाएगी" जानिए छठ से पहले दिल्ली CM के 5 बड़े ऐलान

सीएम ने कहा कि दिल्ली में मॉडल छठ घाट बनाए जाएंगे, जहां पीने के पानी, शौचालय आदि की भी व्यवस्था की जाएगी.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाटों को लेकर की घोषणा
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाटों को लेकर की घोषणा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 22, 2025 at 1:49 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 2:48 PM IST

नई दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में बताया कि उनकी सरकार छठ को लेकर भव्य तैयारियों में जुटी है. उन्होंने यह घोषणा की, कि पिछली सरकार ने 2021 यमुना नदी पर छठ पूजा करने गए लोगों के खिलाफ जो एफआईआर किए गए, उन सभी को हम वापस लेंगे. पल्ला से लेकर कालिंदी तक कुल 17 पॉइंट हैं, जहां यमुना नदी पर 'मॉडल छठ घाट' बनाए जा रहे हैं. 1000 से अधिक छठ घाट बनाने के लिए शहर में आवेदन आ चुके हैं. इसमें सारी व्यवस्था सरकार की ओर से दी जाएगी.

दिल्ली सीएम ने बताया कि हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा. साथ ही पूजा कर रहे भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी. इतना ही नहीं, 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे. सरकार की तरफ से सुलभ शौचालय से लेकर पीने का पानी, चाय की व्यवस्था भी की जाएगी. सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु साफ जल में अर्घ्य देंगे. बुधवार से हमारे सभी विधायक घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे. मेडिकल की भी सारी सुविधा भी दी जाएगी.

सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू: उन्होंने बताया कि नॉर्मल घाट से मॉडल घाट बेहतर होंगे, जहां कई व्यवस्थाएं होंगी. छठ घाटों की तैयारियों के लिए आवश्यक अनुमति और एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है, जैसा पूर्व में अन्य बड़े आयोजनों जैसे कांवड़ यात्रा, गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए किया गया था. प्रत्येक नगर निगम जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी का काम करेंगे. दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि घाटों की नियमित सफाई के लिए पर्याप्त सफाईकर्मी तैनात किए जाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

विभागों को दी गई जिम्मेदारी: बता दें कि, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी मंगलवार को छठ घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि बाढ़ नियंत्रण विभाग को घाटों पर सुरक्षा और बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि फायर डिपार्टमेंट, एनडीएमसी और एमसीडी सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करेंगे. साथ ही संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं के लिए सुबह के अर्घ्य के बाद नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए थे. वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईटीओ छठ घाट पर सफाई भी की थी.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से आईटीओ छठ घाट पर की सफाई
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से आईटीओ छठ घाट पर की सफाई (ETV Bharat)

