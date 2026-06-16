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मानसून में मुफ्त मिलेगा पौधा, गृहमंत्री की उपस्थिति में ई-फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल लांच करेगी सरकार

अभियान की रूपरेखा तीन चरणों में तैयार की गई है. पहला चरण 22 जून को अभियान का डिजिटल शुभारंभ किया जाएगा.

सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग करती हुई
सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग करती हुई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 7:11 AM IST

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Updated : June 16, 2026 at 11:59 AM IST

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नई दिल्ली: मानसून में आप अपने आसपास पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार मुफ्त पौधा प्रदान करेगी. बस इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप समीप के नर्सरी से जाकर पौधे ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के पर्यावरण को संवारने और उसे देश की सबसे हरित राजधानी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन ‘एक पेड़ मां के नाम’ को दिल्ली में एक विशाल जन-आंदोलन का रूप देते हुए सरकार ने ‘दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026’ का ऐलान किया है. इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो न केवल राजधानी की आबोहवा को शुद्ध करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत भी छोड़ेंगे.

डिजिटल तकनीक से लैस होगा महा-अभियान

दिल्ली सचिवालय में अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि यह अभियान महज सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि जन-भागीदारी का एक सफल मॉडल बनेगा. अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ई-फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इस पोर्टल की खासियत यह है कि कोई भी नागरिक केवल अपने मोबाइल नंबर, नाम और पते के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है. पोर्टल के जरिए न केवल निःशुल्क पौधा प्राप्त किया जा सकेगा, बल्कि पौधारोपण के लिए स्लॉट बुकिंग से लेकर जियो-टैगिंग तक की सुविधा मिलेगी. पौधा लगाने के बाद नागरिक अपनी फोटो अपलोड कर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित ‘पर्यावरण रक्षक’ ई-प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे.

तीन चरणों में रचेगी दिल्ली इतिहास

अभियान की रूपरेखा तीन चरणों में तैयार की गई है. पहला चरण 22 जून को अभियान का डिजिटल शुभारंभ किया जाएगा. इसी दिन आधिकारिक वीडियो लॉन्च होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा. 22 जून से 4 जुलाई तक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक समूहों के साथ संवाद का दौर चलेगा. दूसरे चरण में जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली रिज क्षेत्र में ‘मेगा रिज वृक्षारोपण’ का आयोजन होगा. पीबीजी ग्राउंड, सेंट्रल रिज, साउथ सेंट्रल रिज और नानकपुरा रिज में एक साथ 2.5 लाख पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी.

जुलाई के दूसरे पखवाड़े में यह अभियान का सबसे भव्य चरण होगा. रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जो दिल्ली के 51 अन्य स्थानों से लाइव जुड़ेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस महा-अभियान में शामिल होना प्रस्तावित है. कुल 11 हजार लोग एक साथ पौधारोपण कर दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों और 13 जिलों में हरियाली का संदेश फैलाएंगे.

हर द्वार पर पहुंचेगा ‘वृक्ष रथ’

जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने वृक्ष रथ की पहल की है. ये रथ कॉलोनियों, आवासीय सोसायटियों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को निःशुल्क पौधे वितरित करेंगे. साथ ही, मौके पर मौजूद विशेषज्ञ लोगों को पौधारोपण और उनके रखरखाव का मार्गदर्शन भी देंगे. सरकार का प्रयास है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर वर्ग इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए. भाग लेने वाले हर व्यक्ति को पर्यावरण रक्षक सम्मान दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाला प्रमाणपत्र, टी-शर्ट और कैप शामिल होंगे.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह दिल्ली को एक ग्रीन राजधानी के रूप में स्थापित करने का मौका है. उन्होंने कहा, "यह केवल पौधे लगाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है जो आरडब्ल्यूए, युवाओं और धार्मिक संगठनों को एक साझा पर्यावरणीय लक्ष्य से जोड़ेगा. हर पौधा दिल्ली के डिजिटल हरित मानचित्र पर दर्ज होगा, ताकि हर नागरिक अपने द्वारा किए गए योगदान को देख सके और उसे ट्रैक कर सके. मंत्री ने दिल्लीवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे अपनी मां के सम्मान में कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाए.

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Last Updated : June 16, 2026 at 11:59 AM IST

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