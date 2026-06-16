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मानसून में मुफ्त मिलेगा पौधा, गृहमंत्री की उपस्थिति में ई-फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल लांच करेगी सरकार

नई दिल्ली: मानसून में आप अपने आसपास पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार मुफ्त पौधा प्रदान करेगी. बस इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप समीप के नर्सरी से जाकर पौधे ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के पर्यावरण को संवारने और उसे देश की सबसे हरित राजधानी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन ‘एक पेड़ मां के नाम’ को दिल्ली में एक विशाल जन-आंदोलन का रूप देते हुए सरकार ने ‘दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026’ का ऐलान किया है. इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो न केवल राजधानी की आबोहवा को शुद्ध करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत भी छोड़ेंगे.

डिजिटल तकनीक से लैस होगा महा-अभियान

दिल्ली सचिवालय में अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया कि यह अभियान महज सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि जन-भागीदारी का एक सफल मॉडल बनेगा. अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ई-फॉरेस्ट ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इस पोर्टल की खासियत यह है कि कोई भी नागरिक केवल अपने मोबाइल नंबर, नाम और पते के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है. पोर्टल के जरिए न केवल निःशुल्क पौधा प्राप्त किया जा सकेगा, बल्कि पौधारोपण के लिए स्लॉट बुकिंग से लेकर जियो-टैगिंग तक की सुविधा मिलेगी. पौधा लगाने के बाद नागरिक अपनी फोटो अपलोड कर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित ‘पर्यावरण रक्षक’ ई-प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे.

तीन चरणों में रचेगी दिल्ली इतिहास

अभियान की रूपरेखा तीन चरणों में तैयार की गई है. पहला चरण 22 जून को अभियान का डिजिटल शुभारंभ किया जाएगा. इसी दिन आधिकारिक वीडियो लॉन्च होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा. 22 जून से 4 जुलाई तक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक समूहों के साथ संवाद का दौर चलेगा. दूसरे चरण में जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली रिज क्षेत्र में ‘मेगा रिज वृक्षारोपण’ का आयोजन होगा. पीबीजी ग्राउंड, सेंट्रल रिज, साउथ सेंट्रल रिज और नानकपुरा रिज में एक साथ 2.5 लाख पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी.