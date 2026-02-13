ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार को केंद्र से मिलेंगी 3323 नई बसें, यात्रियों को मिलेगी इंतजार से राहत

हाल ही में 500 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली सीएम और BJP अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाई थी. फिलहाल, 5788 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं.

दिल्ली को केंद्र से मिलेगी 3323 नई बसें
दिल्ली को केंद्र से मिलेगी 3323 नई बसें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 5:30 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लंबे समय से चली आ रही बसों की कमी अब खत्म होती नजर आ रही है. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को कुल 3,323 नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन बसों के आने से न सिर्फ बसों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा, बल्कि रोजाना लाखों यात्रियों को सफर में होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर अमन देव छिकारा ने बताया कि जो नई बसें मिलने जा रही हैं, उनमें 500 बसें 7 मीटर लंबी और 500 बसें 12 मीटर की होंगी. वहीं सबसे ज्यादा 2323 बसें 9 मीटर लंबाई बसें मिलेंगी. इन बसों को अलग-अलग रूटों पर जरूरत के अनुसार चलाया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यात्रियों को आसानी से बस मिल सकेगी.

बसों की कमी को लेकर बोले यात्री (ETV Bharat)

बसों की संख्या में हो रहा इजाफा: इससे पहले 8 फरवरी को 500 नई बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) को मिल चुकी हैं. इसके बाद राजधानी में कुल बसों की संख्या 5788 पहुंच गई है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से इस साल 2683 इलेक्ट्रिक बसें और लाई जाएंगी. इससे दिल्ली में बसों की कुल संख्या 8400 हो जाएगी. वर्तमान में बसों की स्थिति की बात करें तो कुल 5788 बसों में से 1771 बसें सीएनजी की हैं. वहीं अन्य 4017 बसें इलेक्ट्रिक हैं.

पुरानी बसें हटने से बसों की थी किल्लत: पिछले कुछ समय से दिल्ली में बसों की कमी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी. पुरानी व जर्जर हो चुकी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बाद सड़कों पर बसों की संख्या घट गई थी. बसों की कमी का सीधा असर यात्रियों पर पड़ा, खासकर ऑफिस टाइम व पीक आवर्स में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. इससे कई रूटों पर भीड़ की स्थिति बनी रहती थी. भीड़ बढ़ने पर महिलाओं बुजुर्गों को बस में चढ़ने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब नई बसों के शामिल होने से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. परिवहन विभाग का कहना है कि नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें बेहतर सीटिंग, सुरक्षा उपकरण व पर्यावरण मानकों के अनुरूप तकनीक शामिल होगी.

निजी वाहनों पर निर्भरता होगी कम: दिल्ली सरकार के अधिकारियों का मानना है कि बसों की संख्या बढ़ने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी. इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा. वहीं भारत सरकार की ओर से इस सहयोग को राजधानी के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. कुल मिलाकर आने वाले महीनों में बसों की संख्या बढ़ने से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद है. रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत भी मिलेगी.

यात्री बोले- बसों का इंतजार हो रहा कम: बसों की कमी के दौरान पिछले कुछ माह से यात्रियों को बस स्टैंड पर बसों के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब बसों की संख्या धीरे-धीर बढ़ रही है. ऐसे में स्टैंड पर बसों के इंतजार का समय कम हो रहा है. यात्री सैय्यद हैदर रिजवी ने कहा कि बसों की स्थिति में सुधार दिख रहा है. बस बसें समय पर आ जाती हैं. वहीं यात्री नीतू ने बताया कि अभी और बसें आनी चाहिए, तभी सही तरीके से यात्रियों को राहत मिल पाएगी. कुछ रूट पर बसें बहुत देर से आती हैं. ऐसे में इंतजार करना पड़ता है. उनके अलावा यात्री शकुंतला ने बताया कि बसों के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है. सरकार जल्द और बसें लाए, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके.

