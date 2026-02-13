ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार को केंद्र से मिलेंगी 3323 नई बसें, यात्रियों को मिलेगी इंतजार से राहत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लंबे समय से चली आ रही बसों की कमी अब खत्म होती नजर आ रही है. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को कुल 3,323 नई बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. इन बसों के आने से न सिर्फ बसों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा, बल्कि रोजाना लाखों यात्रियों को सफर में होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर अमन देव छिकारा ने बताया कि जो नई बसें मिलने जा रही हैं, उनमें 500 बसें 7 मीटर लंबी और 500 बसें 12 मीटर की होंगी. वहीं सबसे ज्यादा 2323 बसें 9 मीटर लंबाई बसें मिलेंगी. इन बसों को अलग-अलग रूटों पर जरूरत के अनुसार चलाया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यात्रियों को आसानी से बस मिल सकेगी.

बसों की कमी को लेकर बोले यात्री (ETV Bharat)

बसों की संख्या में हो रहा इजाफा: इससे पहले 8 फरवरी को 500 नई बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) को मिल चुकी हैं. इसके बाद राजधानी में कुल बसों की संख्या 5788 पहुंच गई है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से इस साल 2683 इलेक्ट्रिक बसें और लाई जाएंगी. इससे दिल्ली में बसों की कुल संख्या 8400 हो जाएगी. वर्तमान में बसों की स्थिति की बात करें तो कुल 5788 बसों में से 1771 बसें सीएनजी की हैं. वहीं अन्य 4017 बसें इलेक्ट्रिक हैं.

पुरानी बसें हटने से बसों की थी किल्लत: पिछले कुछ समय से दिल्ली में बसों की कमी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी. पुरानी व जर्जर हो चुकी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बाद सड़कों पर बसों की संख्या घट गई थी. बसों की कमी का सीधा असर यात्रियों पर पड़ा, खासकर ऑफिस टाइम व पीक आवर्स में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. इससे कई रूटों पर भीड़ की स्थिति बनी रहती थी. भीड़ बढ़ने पर महिलाओं बुजुर्गों को बस में चढ़ने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब नई बसों के शामिल होने से स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. परिवहन विभाग का कहना है कि नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें बेहतर सीटिंग, सुरक्षा उपकरण व पर्यावरण मानकों के अनुरूप तकनीक शामिल होगी.