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नया सफर योजना: इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल जाएंगे पुराने ट्रक और बस, परिवहन मंत्रालय की योजना लागू करेगी दिल्ली सरकार; जानें क्या है ये

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) के माध्यम से केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दी. इस पहल का मकसद दिल्ली-एनसीआर में ज्‍यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनके स्थान पर साफ-सुथरे BS-VI या कड़े उत्सर्जन नियमों का पालन करने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है.

इस तरह मिलेगा स्कीम का लाभ

'नया सफर योजना' के नाम से यह स्कीम नेशनल कैपिटल रीजन में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए तैयार की गई है. इसके तहत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैपेज से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे. यह योजना BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों के मालिकों को अपनी गाड़ियों के बेड़े को स्वेच्छा से आधुनिक प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. साथ ही साफ-सुथरे और अधिक टिकाऊ ट्रांसपोर्ट की दिशा में कोशिशों को और ज्यादा मजबूत करना है. इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार पात्र नए वाहनों पर 100 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, पात्र पुरानी (यूज्ड) गाड़ियों की खरीद पर दस साल के लिए 50% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप की जा रही पात्र गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट देने की सुविधा प्रदान करेगी. ये फायदे केंद्र सरकार की ओर से दिए जाना वाले इंसेंटिव (जैसे ब्याज पर छूट, फ्यूल वाउचर या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि और इसमें शामिल वाहन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होंगे.

नया सफर डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लागू होगी स्कीम

इस स्कीम से दिल्ली-एनसीआर में लगभग 2.07 लाख प्राइवेट ट्रक और बस मालिकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है. साथ ही यह रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधाओं के जरिए पुराने कमर्शियल वाहनों की वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जिनके तहत इस स्कीम के जरिए खरीदे जाने वाले हल्के माल ढोने वाले वाहन (लाइट गुड्स व्हीकल) जो सिर्फ इलेक्ट्रिक होने चाहिए, जबकि बसें केवल BS-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक होनी चाहिए. इस स्कीम का कुल बजट 9585 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) के जरिए 5041 करोड़ रुपए का योगदान देगी. यह स्कीम पूरी तरह से डिजिटल नया सफ़र पोर्टल के ज़रिए लागू की जाएगी, जिससे पात्रता की रियल-टाइम जांच, फायदे का ऑटोमैटिक वितरण और शुरू से आखिर तक योजना की पूरी तरह से निगरानी सुनिश्चित होगी. यह स्कीम पात्र लाभार्थियों के लिए दो साल तक खुली रहेगी.



योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को साफ हवा और ज्‍यादा मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है. यह पहल न सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को जरूरी आर्थिक मदद देती है, बल्कि साफ मोबिलिटी, पर्यावरण की सुरक्षा और बेहतर पब्लिक हेल्थ के राजधानी दिल्ली के महत्वपूर्ण विजन को भी और अधिक मजबूत करती है. भारत सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, जो स्वेच्छा से गाड़ियों के बेड़े को आधुनिक बनाने को बढ़ावा देता है. साथ ही राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक तरक्की और एक ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए भविष्य में अहम योगदान देता है. दिल्ली भर में इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर जरूरी नोटिफिकेशन जारी करेगा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करेगा.