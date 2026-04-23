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दिल्ली में खुलेंगे दो AI एक्सीलेंस सेंटर, 100 स्टार्टअप्स को मिलेगा समर्थन और 1000 युवाओं को नौकरी

बैठक में आईटी मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ( ETV Bharat )