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कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार लाएगी गाइडलाइंस, गाबा कमेटी की सिफारिशों पर होगा अमल

दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है.

कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार लाएगी गाइडलाइंस
कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार लाएगी गाइडलाइंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 6:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के बेतरतीब संचालन और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को अब सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक रेगुलेटरी (नियामक) ढांचा तैयार करना है. सरकार का मानना है कि कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और अकादमिक जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की मांग है.

गाबा कमेटी की सिफारिशों पर अमल

वर्ष 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान में हुई दुखद घटना, जिसमें जलभराव और बेसमेंट सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इस घटना ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस आर.सी. गाबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. गाबा कमेटी ने शहर के कोचिंग हब की खामियों की विस्तृत जांच की और सुधार के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है.

नया ढांचा: सुरक्षा और छात्र हित सर्वोपरि

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा निदेशक को इस नई नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. प्रस्तावित नियामक ढांचे के तहत कोचिंग संस्थानों के लिए कई बिंदुओं पर सख्त नियम बनाए जाएंगे.

  • सुरक्षा मानक: भवनों की सुरक्षा, फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम और आपदा प्रबंधन के कड़े नियम.
  • शुल्क संरचना: फीस में पारदर्शिता और मनमाने शुल्क पर लगाम लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश.
  • मानसिक स्वास्थ्य: छात्रों के लिए काउंसलिंग की अनिवार्य व्यवस्था और तनाव प्रबंधन के लिए तंत्र.
  • अकादमिक माहौल: शिक्षकों और कर्मचारियों की योग्यता, कार्य स्थिति का मानकीकरण और शिकायतों के निवारण के लिए सेल की स्थापना.

समन्वय समिति का गठन

मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस काम को अमलीजामा पहनाने के लिए एक बहुआयामी समिति बनाई जाएगी. बैठक में एमसीडी, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री ने साफ कहा कि अब कोचिंग संस्थानों का संचालन टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक एकीकृत और समन्वित ढांचे के तहत होगा. भविष्य में किसी भी संस्थान को चलाने से पहले सुरक्षा मानकों और अनुपालन की कड़ी जांच से गुजरना अनिवार्य होगा.

दिल्ली बनेगी ‘पायनियर स्टेट’

मंत्री आशीष सूद ने कहा, "दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है. देश भर से छात्र अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आते हैं. हमारा लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित वातावरण बनाना है, जहां कोचिंग संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र बनें, न कि सुरक्षा जोखिम के." उन्होंने कहा कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए इतने व्यापक स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है.

नियमित निरीक्षण और जवाबदेही

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल नीति बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे. मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम न केवल राजधानी में शिक्षा के स्तर को सुधारेगा, बल्कि उन हजारों अभिभावकों को भी राहत देगा जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं.

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